Új területre toppan be az egyik sztár insurtech

A Lemonade insurtech új területre teheti be a lábát: az autóbiztosítási piacra lépne be a társaság - írja a Wall Street Journal.

A 2015-ben alapított, new york-i központú Lemonade a világ egyik ismert insurtech szereplője, a hagyományos biztosítók és a digitális versenytársak is gyakran emlegetik figyelemre méltó versenytársként a társaságot, mely tavaly nyáron lépett tőzsdére, és hamar duplázta is az árfolyamát. Később azonban a szektortársaihoz képest alulteljesített a tőzsdén, az idei második negyedévben 55,6 millió dolláros nettó veszteségről jelentettek.

A digitálisan működő, sok területen mesterséges intelligenciát használó insurtech társaság eddig főleg utazás-biztosítást, lakásbiztosításokat, háziállat-biztosítást értékesített, most azonban a biztosítási szektor egyik leginkább versenyző piacára, az autóbiztosítások piacára is belépnének.

A társaság termékei telematikus képességekre épülnek, azaz digitális eszközökkel figyelik majd az autósok autózási szokásait, ezáltal kockázati profiljukat, de emellett tradicionális kockázatértékelést is használnak majd. A telematikus megoldások általában mobilappal vagy az autóba telepített eszközzel működnek, és képesek vizsgálni, hogy például egy vezető milyen sűrűn tapos a fékre, hogyan gyorsul, kanyarodik, betartja-e a sebességhatárokat és mennyit vezet.

