Elon Musk követőinek tette fel a kérdést: eladja-e Tesla-részvényeinek 10 százalékát?

Elmondása szerint az utóbbi időben jelentős nem realizált nyeresége halmozódott fel a részvényeken, ezért tette fel a kérdést, hogy eladja-e részesedésének 10 százalékát. Egy másik posztban azt ígérte, hogy be fogja tartani a szavazás eredményét, bármit is mutasson.

A Tesla alapítója 1 órával ezelőtt tette fel a kérdést követőinek, és eddig a 742 ezer szavazó 55,7%-a szavazott igennel. A szavazásból még 22 óra van hátra. Musknak 62,5 millió követője van a Twitteren.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.Do you support this?