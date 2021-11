6500 milliárd forint sorsa a tét – Már megint őrület van Elon Musk és a Tesla körül

Már megint minden Elon Muskról és a Tesláról szól, a hét elején még a globális éhínség felszámolását várták tőle azzal, hogy eladja részvényei 2 százalékát, aztán azzal vonta magára a figyelmet, hogy megszavaztatta a twitterezőket arról, hogy eladja-e a Tesla-részvényeinek a 10 százalékát, és a tranzakció miatt keletkezzen-e egy nagyobb adófizetési kötelezettsége. Már megint nagy reklámot csinált a Teslának és saját magának, akik eddig nem hallottak róla és a cégéről, csak az éhező afrikai gyerekek és a milliárdosok adófizetési morálja miatt aggódtak, most már azok is tudják, milyen sikeres a világ egyik legnagyobb cégévé nőtt Tesla és alapítója, aki már a világ leggazdagabb embere.

Elon Musk mindent megtesz azért, hogy minden róla és a Tesláról szóljon, és ehhez nem kell dollármilliókat költeni. Az köztudott, hogy a Tesla nem költ marketingre, helyette a termékek beszélnek, a szájhagyomány is hozza a vevőket, és Musknak sem kicsi a szerepe abban, ahogy felépült a Tesla brand, a főnök rendszeresen posztol a Twitteren, a nemzetközi sajtó pedig felkapja az üzeneteket.

Who controls the memes,controls the Universe — Elon (Musk) June 26, 2020

A hét elején azzal került Musk a hírekbe, hogy felajánlotta, hogy azonnal eladja a Tesla részvényeinek 2 százalékát, ha az ENSZ bebizonyítja, hogy az eladásból befolyó közel 6 milliárd dollárból megoldható lenne a globális éhinség problémája. Hétfői tweetjét azután írta, hogy David Beasley, az ENSZ Világélelmezési Programjának igazgatója a CNN-nek adott múlt heti interjújában felszólította az ultragazdagokat, különösen a világ két leggazdagabb emberét, az Amazon-alapító Jeff Bezost és a Tesla-alapító Muskot, hogy egy egyszeri alkalommal lépjenek fel a világ éhezésének megoldása érdekében.

Beasley arról beszélt, hogy Musk vagyonának 2 százaléka elég lenne a probléma megoldására.



Hatmilliárd dollár, hogy segítsünk 42 millió emberen, akik szó szerint meghalnak, ha nem érjük el őket. Ez nem bonyolult

- mondta Beasley.

Erre reagált is a mémek királya, és azt írta, hogy ha elmagyarázzák, hogy pontosan hogyan oldaná meg a globális éhinséget 6 milliárd dollár, és igazolni tudják, hogy a rászorulókhoz kerül a pénz, akkor azonnal eladja a Tesla-részvényeit.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon (Musk) October 31, 2021

Most egy újabb akcióval került Musk a hírekbe, és ez is a Tesla-részvényekkel kapcsolatos:

Elon Musk a Twitter-felhasználókra bízta, hogy eladja-e a tulajdonában lévő 170,5 millió részvényének a 10 százalékát.

Musk, a vállalat alapítója és vezérigazgatója és egy Twitter-szavazást tett közzé szombat délután, amelyben az ált, hogy

Mostanában sokat beszélnek arról, hogy a nem realizált nyereség az adóelkerülés eszköze, ezért javaslom, hogy adjam el a Tesla-részvényeim 10 százalékát. Támogatjátok?

Hozzátette, hogy követni fogja a szavazás eredményét, akárhogy is alakul. Egy óráva a poszt megjelenése után már több mint 700 ezren, három órával a szavazás közzététele után már több mint egymillióan szavaztak, akkor 54 százalék igennel, 46 százalék pedig nemmel szavazott, de ahogy telt az idő, úgy húztak el az igen szavazatok, a végeredmény pedig több mint 3,5 millió szavazat leadása után

58-42 lett az igenek javára.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.Do you support this? — Elon (Musk) November 6, 2021

A Teslának 990 millió darab részvénye van, ennek 17,2 százaléka, 170,5 millió darab van Elon Musk tulajdonában, ennek 80 százaléka egyébként a 2010-es részvénykibocsátás óta Musk tulajdonában van.

Musk részesedésének piaci értéke a pénteki, 1222 dolláros részvényárfolyammal számolva 208,3 milliárd dollár, vagyis a 10 százalékos csomag piaci áron 20,8 milliárd dollárt ér.

Persze a tranzakciónak adóvonzata is lenne (részben erről a témáról szól a részvényeladás, mármint hogy Musk fizet vagy nem fizet adót), a hosszú távú tőkenyereségre vonatkozó 20 százalékos adókulcs mellett, ha valaki Musk jövedelmi sávjában van,

a tranzakció több mint 4 milliárd dolláros adófizetéssel járna.

Musk a Twitteren posztolt is az adófizetési vonzatról, azt írta, hogy nem vesz fel sem fizetést, sem bónuszt a Teslától, csak részvényei vannak, így az egyetlen módja annak, hogy személyesen adót fizessen, ha részvényeket ad el. A ProPublica szerint egyébként Musk 2018-ban nem fizetett jövedelemadót és 2017-ben is csak 65 ezer dollárt.

Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock. — Elon (Musk) November 6, 2021

A milliárdosok megadóztatása fontos téma most az Egyesült Államokban, főként demokrata politikusok azt szeretnék, ha a milliárdosok a nem realizált nyereség után adót fizetnének, amikor a birtokukban lévő részvények ára emelkedik, még akkor is, ha nem adnak el részvényeket.

Elon Musk vagyona nem csak a Tesla-részesedéséből áll, teljes vagyonát a Bloomberg 338 milliárd dollárra becsli, csak idén 169 milliárd dollárral nőtt az összvagyona. A lista második helyén Jeff Bezos áll 202 milliárd dollárral, a harmadik helyen pedig Bernard Arnault 172 milliárd dollárral.

Musk vagyonának hízása mögött egyértelműen a Tesla árfolyamának szárnyalása áll, a cég részvényárfolyama csak idén 73 százalékot emelkedett, az elmúlt 5 évben 2956 százalék a plusz, a Tesla piaci értéke 1210 milliárd dollár.

