Szépen nő a Magyar Telekom - Vajon változtat a menedzsment a célokon?

Kedden piaczárás után teszi közzé harmadik negyedéves számait a Magyar Telekom, az elemzői várakozások alapján a menedzsment által egész évre várt növekedés feletti lehetett a bevétel- és EBITDA-dinamika a negyedévben. A második negyedéves gyorsjelentés után a menedzsment megemelte az idei célkitűzéseket, kérdés, hogy a harmadik negyedéves számok ismeretében lesz-e újabb változtatás.

Az elmúlt években emelkedő trendben mozgott a Telekom árbevétele, eddig az idei év is követi a mintát, az elemzői várakozások alapján pedig az idei harmadik negyedév is erősebb lehet, mint az elmúlt években. A bevételek növekedésének motorja továbbra is a mobil adatbevétel, a vezetékes szélessávú kiskereskedelmi bevétel, a TV-bevétel és a mobil és vezetékes készülékértékesítés lehetett.

Az EBITDA is kiemelkedő lehet, a várakozások szerint 63,7 milliárd forint lehetett a negyedévben, ami a 2016 eleje óta tartó időszak alatt nem csak a harmadik negyedéves adatok közül emelkedik ki, de az elmúlt közel 6 év legmagasabb eredménye lenne. Az EBITDA-marzs ebben az időszakban a 2017 harmadik negyedévben látott érték után a legmagasabb, 36,4 százalék, a várakozások alapján. A bevételek növekedése mellett vélhetően a közvetlen költségek is emelkedhettek az erős készülékértékesítés miatt, viszont az elmúlt negyedévekben jellemzően javultak a közvetett költségek, ez folytatódhatott a negyedévben, részben emiatt javulhatott a marzs.

A második negyedéves gyorsjelentés után a menedzsment optimistábbá vált, kedvezőbbé váló működési környezetről írtak, és megemelték a 2021-es célszámokat, magasabb bevétel- és EBITDA-növekedéssel számoltak, kérdés, hogy a harmadik negyedéves számok ismeretében tovább javítják-e a publikus célkitűzéseket.

Összességében az egész évre megcélzott 3 százaléknál magasabb bevétel- és EBITDA-növekedésről számolhat be a Magyar Telekom.

A Magyar Telekom árfolyama idén 15 százalékot emelkedett, amivel alulteljesítő a magyar piacon, a BUX index értéke ezen az időtávon 30 százalékkal került feljebb.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images