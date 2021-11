Németország egyik legnagyobb botránya volt, most itt a történet vége

Több ezer intézményi és lakossági befektetőt temetett maga alá a Wirecard botrány, az egykor még legnagyobb piaci értékű német pénzügyi cég fiktív számlákkal, nem létező milliárdos tételekkel, meghamisított mérlegekkel operált, a vállalat végül fizetésképtelenné vált, részvényárfolyama pedig meredeken esett. Most eljött a történet tőzsdei sztorijának a vége, az egykoron több mint 24 milliárd euró piaci értékű vállalat most már csak néhány millió eurót ér, a Wirecard részvényeit jövő héten kivezetik a tőzsdéről.

Nem történt még ilyen

Tavaly júniusban írtunk részletes összefoglalót a botrányos német pénzügyi cégről, a Wirecardról, a vállalatnál zajló machinációk már évek óta a német pénzügyi felügyelet és a rendőrség látókörébe kerültek, könyvvizsgálók már korábban is jelezték, nem minden stimmel a cég és leányvállalatainak mérlegében, a nemzetközi sajtóban is egymást érték a leleplező cikkek, mégis, egészen 2020 tavaszig tartott, hogy a német botránycégnél eljött a végjáték, akkor azonban alaposan felgyorsultak az események. Ekkora botrány még soha sem volt a DAX-cégek történetében, az események több ezer intézményi és lakossági befektetőt temetettek maguk alá, a veszteség túlmutat a pénzügyi vetületen, és sokak szerint az egész német tőkepiac, a befektetői kultúra is nagy sebet kapott, a német vállalatok nemzetközi megítélésén is csorba esett.

A Wirecardéhoz hasonló esetre még nem került sor a DAX történetében. Korábban is történt már olyan, hogy a legnagyobb német vállalatok közé tartozó cég nehéz helyzetbe került, a részvényei már nem teljesítették az indexben maradás kritériumait, és kiesett a DAX-ból, de ilyen botrány, mint a Wirecardé, korábban még nem fordult elő.

A Metallgesellschaft 1990-től volt a DAX tagja, a vállalat 1993-1994-ben nehéz helyzetbe került, de sikerült elkerülnie a fizetésképtelenséget, és még évekig a DAX tagja maradt, csak 1996-ban került ki onnan, helyére a Deutsche Telekom került be. A Deutsche Babcock és a Karstadt-Quelle is tőzsdén jegyzett cégként lett fizetésképtelen, de mire az bekövetkezett, már egyik társaság sem volt DAX-tag.

A 2008-as globális válság során több német vállalat is nehéz helyzetbe került, a Hypo Real Estate nevű ingatlanfinanszírozó cég volt a válság egyik legnagyobb vesztese, amelynek papírja 2008 decemberben vesztette el az indextagságot. A Commerzbank szenvedése is a 2008-as pénzügyi válsággal kezdődött, de a vállalat részvényei egészen 2018-ig megtartották a DAX-tagságot, amikor átadták a helyüket a Wirecardnak.

A botrány következtében azonban kizárták a DAX indexből a Wirecard részvényeit.

Magasról lehet nagyot esni

Az elmúlt években a Wirecard az egyik legnagyobb tőzsdei értékű német vállalattá nőtt, a csúcson több mint 24 milliárd euró volt a cég piaci kapitalizációja, a vállalat részvényei bekerültek a 30 legnagyobb német vállalat papírjait tömörítő DAX-ba is, és a legnagyobb európai vállalatok részvényeit tömörítő Stoxx Europe 600-ba is.

Azt, hogy botrány hatására a részvényeseknek nem sok jut a történet végén, lehetett sejteni, a számok pedig elég beszédesek:

A több mint 24 milliárd euróról mostanra 18 millió euróra csökkent a vállalat piaci értéke.

Itt a vége

A Deutsche Börse bejelentette, hogy az összeomlott fizetési szolgáltató részvényeit a jövő héten kivezetik a frankfurti tőzsdéről. A vállalat november 15. után kerül ki a tőzsdéről, és ezt követik majd mások, például a stuttgarti tőzsde is.

A fizetésképtelenség tavalyi bejelentése után is tovább folyt a kereskedés a vállalat részvényeivel, az árfolyam kisebb, meredek emelkedésektől eltekintve lejtmenetben haladt,

miközben a csúcson 190 euró felett is állt az árfolyam, ma már csak 9 eurócenten kereskednek a papírokkal.



Csak ma több mint 30 százalékot zuhant az árfolyam.

