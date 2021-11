Lefordultak az amerikai tőzsdék, az inflációs adatokra figyelnek a befektetők

Portfolio 2021. november 17. 17:10

Alapvetően továbbra is jó a hangulat a világ tőzsdéin, kedden a vezető amerikai és európai részvényindexek is mérsékelten emelkedtek. Ma reggel az ázsiai tőzsdéken minimális volt a hangulatromlás, a vezető európai tőzsdék mérsékelten emelkedtek, az amerikaiak viszont kissé lefordultak. A befektetők továbbra is az infláció alakulásával kapcsolatos adatokra és a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek.