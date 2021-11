Koronavírus: Ausztriában jön a kötelező oltás, Csehországban korlátozzák az oltatlanokat

Alaposan elromlott a hangulat péntek délutánra az európai tőzsdéken, miután a kontinens több országában újabb intézkedéseket jelentenek be a romló járványhelyzet miatt. Ausztriában például ma jelentették be a kötelező oltást, és jövő hétfőtől országos lezárás lép életbe. Ausztria bejelentésével szinte egy időben Németország legfőbb egészségügyi tisztviselője azt mondta, hogy Európa legnagyobb gazdaságának is keményebb szigorra lehet szüksége. Angela Merkel kancellár kormánya csütörtökön fokozta a németekre nehezedő nyomást, hogy beoltassák magukat, és bejelentette, hogy számos szabadidős tevékenységet korlátozni kíván a be nem oltottak számára. Ezek után a relatív pozitív hangulatban indult európai kereskedés gyors fordulatot vett és sorra kezdtek el lefordulni a vezető indexek, főleg az osztrák piac teljesít gyengén. A kedvezőtlen nemzetközi hangulattal együtt az amerikai tőzsdék is lefordulak pénteken, egyedül a Nasdaq tartja magát.