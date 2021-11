Óvatos emelkedéssel próbálkoznak a tőzsdék

Jelentős növekedésről számolt be a harmadik negyedévre az ANY Biztonsági Nyomda mind a bevétel, mind az eredmények szintjén, miután a bázisidőszak a járvány miatt gyenge volt. Az időszaki nettó eredmény több mint négyszereződött, amit a bolgár leányvállalat értékesítése miatt elszámolt rendkívüli eredmény is nagyban segített.