Virtuális párhuzamos világba költözünk, ha valóra válik Mark Zuckerberg álma

Amióta Mark Zuckerberg bejelentette, hogy a Facebook jövőjét a metaverzumban képzeli el, és ennek megfelelően újrabrandelte a cégét, vállalatok tucatjai vágtak bele a metaverzum-bizniszbe. A Microsoft, az Nvidia és még számos techcég jelentette be, hogy ezentúl egy metaverzum kiépítésébe kezd majd, amitől teljes paradigmaváltást várnak az online térben.

A metaverzum egy online közösségi tér, ahol a felhasználók élőben találkozhatnak és a feed-alapú információközlés helyett szinkrón kommunikációt folytathatnak egymással. Mindezt úgy, hogy a VR vagy az AR - amely azt jelenti, hogy virtuális elemek vetítődnek a létező, fizikai térbe - hogy a technológia és egy személyre szabott avatar segítségével léphetnek egymással interakcióba.

A minket körülvevő virtuális élettér, a fizikai világhoz hasonlóan, dinamikusan változik majd, és a metaverzumos életünk - a virtuális világ viszonyai és az ott elvégzett munka - automatikusan tárolásra kerülnek. A világban minden olyan szociális interakciót reprodukálhatunk, ami a való világban is létre szokott jönni az emberek között. Ellátogathatunk koncertekre, vagy más eseményekre, "sportolhatunk", vásárolhatunk és elmehetünk akár randizni is.

A metaverzum egyelőre még nem létezik, de az elődei már igen:

Virtual Reality : A VR-t gyakran keverik a metaverzummal, ami nem is csoda, hiszen a technológia által biztosított testközeli virtuális élmény sokkal valóságosabbnak érződik, mintha csak egy karaktert irányítanánk a billentyűzetünkkel. A VR, és az AR valóban részei lesznek a metaverzumnak, de utóbbinak pont az lesz a lényege, hogy az összes eszközünkön , a nap minden órájában elérhető lesz majd.

: A VR-t gyakran keverik a metaverzummal, ami nem is csoda, hiszen a technológia által biztosított testközeli virtuális élmény sokkal valóságosabbnak érződik, mintha csak egy karaktert irányítanánk a billentyűzetünkkel. A VR, és az AR valóban részei lesznek a metaverzumnak, de utóbbinak pont az lesz a lényege, hogy , a nap minden órájában elérhető lesz majd. Fortnite és a Roblox: Két játék, amely némileg már meghaladta a tradicionális online játékok kereteit. Mindkét játék tekinthető egyfajta virtuális közösségi szférának is, amik saját belső gazdasági rendszerekkel és élőben követhető eseményekkel működnek. Ezek a játékok persze zárt rendszerek, így a Fortnite karakterünkkel nem jelentkezhetünk be Microsoft Teamsbe, a Roblox pénzét - a Robuxot- pedig csak a játékon belül fogadják el.

A metaverzum nem egy elszigetelt szolgáltatást jelent, hanem több applikáció között megvalósított átjárható rendszert. Ugyanúgy, ahogy a mobilinternet sem csak egy applikációval érhető el és a telefonra telepített alkalmazások közül egyik sem lenne olyan sikeres, ha nem létezne a többi, a metaverzum is több különálló, de egymáshoz lazán kapcsolódó szolgáltatásból fog majd állni.

A metaverzum-őrület nem Zuckerberggel és a Metával kezdődött. Világszerte egyre többen csatlakoznak olyan online játékplatformokhoz, ahol mindenki a saját személyes avatárjával vehet részt a játékban. A járvány alatt ráadásul megnőtt az igény a valós idejű interakciókra. Az Apple, az Amazon, a Google és a Meta pedig az okostelefonokat követő újabb nagy dobást keresik.

Kik lesznek a metaverzumok kapuőrei?

A VR és AR felszerelést gyártók valószínűleg nagy mértékben profitálnak majd a metaverzumból, és arra is lehetőségük nyílik majd, hogy megszabják ennek az alternatív társadalomnak a szabályait. Zuckerberg elárulta, hogy a Meta azért érdeklődik olyan élénken a technológia iránt, mert a Facebook annak idején kimaradt a hardvergyártásból, és ezért sokszor a Google és az Apple szabályaihoz kénytelen alkalmazkodni.

Mi lesz a magánéletünkkel és a mentális egészségünkkel?

A Facebookot, a Youtube-ot, és más közösségi média felületeket jogosan vonják felelősségre a félretájékoztatásért, a magánadatokkal való visszaélésért és a mentális egészségünkre gyakorolt negatív hatásokért. A moderátorokkal nem biztos, hogy ki lehet majd szűrni a valós idejű terekben elkövetett zaklatásokat, gyűlöletbeszédet és a téradatokat begyűjtő headsetek teljesen új jogi lépéseket tesznek majd szükségessé.

Ki fog érte fizetni?

Az internet üzleti modelljeinek nagy része a bevételi forrásait reklámokra és előfizetési díjakra alapozza. Ugyanezek működhetnek a metaverzumban is, de a tranzakció alapú szolgáltatások is visszatérhetnek majd, akár DeFi applikációkon keresztül. Az üzleti modell végeredményben a metaverzum részvevőinek a körét is ki fogja majd jelölni, legyenek azok kisvállalkozások, vagy hétköznapi emberek.

Kik a legnagyobb szereplők?

A Meta csak 2021-ben 11 milliárd dollárt költött VR technológiákra és olyan közösségi VR applikációkra, mint a Horizon, de AR technológiákba is befektettek már.

és olyan közösségi VR applikációkra, mint a Horizon, de AR technológiákba is befektettek már. A Roblox, amely a metaverzum előfutárjának is tekinthető, 2021 első félévében 454 millió dollár bevételre tett szert és havonta 43 millió aktív felhasználója van . Többségük gyermekkorú.

. Többségük gyermekkorú. Az Epic összesen 9 milliárd dollárnyi bevételre tett szert a Fortnite-tal 2018-ban és 2019-ben. A cég Unreal Engine motorja pedig a legtöbb VR és AR szoftver alapját képezi.

Az Apple sokkal visszafogottabb lépéseket tett a metaverzum megteremtése felé, de az AR technológiákba történő óriási befektetései azt jelzik, hogy semmiképp nem szeretné, ha az Apple Store kimaradna a jövő virtuális közösségi tereiből.

A Microsoft már készül a saját, üzleti felhasználású termékeivel, és az első alkalmazások akár pár hónapon belül elérhetőek lehetnek. Az első elérhető szolgáltatás a Microsoft Teamsen lesz, ahol a saját digitális avatárunkkal vehetünk részt a virtuális munkafolyamatokban.

(Porotocol)

Címlapkép forrása: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images