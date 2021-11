Jó a hangulat az amerikai tőzsdéken, veszik a megütött részvényeket

Nagyot fordult a világ az OTP-vel amióta alig három hete mindenkori csúcsot ért el az árfolyam. A bankrészvény azóta szinte töretlenül esik, és a maximum óta 11%-kal ér kevesebbet, mint november elején. Az elromlott időjárás a hazai tőzsde legfontosabb részvényénél esős, komor hangulatot hozott, de nem szabad elfelejteni, hogy a hosszútávú trend továbbra is él és virul, ráadásul a bő öntözés még jót is tesz, ami a későbbi, még gyorsabb emelkedést is megalapozhatja. Technikai elemzésünk alapján egyelőre nagyobb az esély arra, hogy ami most zajlik az inkább egy átmeneti zivatar, mint egy tartós hidegfront.