Elromlott a hangulat, eséssel indulhat a nap a tőzsdéken

Portfolio 2021. november 23. 08:21

Az elmúlt napokban valamelyest elromlott a hangulat a tőzsdéken, Európában egyrészt a koronavírusos esetszámok emelkedése és az újabb korlátozások nyomják rá a bélyegüket a piaci hangulatra. Eközben az USA-ban az látszik, hogy beindult egy kisebb korrekció miután például a benchmarknak számító S&P 500 a hosszabb időtávokon már túlvetté vált, illetve tegnap az is negatívan hatott a hangulatra, hogy újraválasztották Jerome Powellt az amerikai jegybank élére, ami szigorúbb monetáris politikai irányvonalat vetít előre Lael Brainardhoz képest, ami kedvezőtlen a kockázatos eszközök számára, és erre ugrottak tegnap a kötvényhozamok is. Összességében tehát inkább negatív most a hangulat tőzsdéket, és ez látszott ma reggel Ázsiában is, ahol estek a vezető indexek és az előjelek alapján az európai tőzsdéken is eséssel indulhat a nap.