Emelkedik a BUX, szépít az OTP

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones értéke 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 értéke 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq értéke 0,5 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei értéke 1,27 százalékot veszített, a Hang Seng értéke 0,6 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 értéke 0,1 százalékos mínuszban áll.

Szingapúrból egy vártnál jobb GDP-adat érkezett a gazdaság 7,1 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben év/év alapon, míg az elemzői konszenzus 6,5 százalékos növekedés volt. Új-Zéland jegybankja pedig kamatemelést jelentett be, de ez nagy meglepetést nem okozott, az elemzői várakozásoknak megfelelő mértékű volt.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX értéke 0,41 százalék pluszban nyithat, a CAC értéke 0,38 százalékot emelkedhet, míg a FTSE értéke 0,17 százalékkal kerülhet feljebb.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones értéke 0,01 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 értéke 0,06 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq értéke 0,28 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza ismét fellélegezhetünk - pontosabban inkább azt mondhatjuk, hogy az előre betervezett események között nem látunk gazdasági szempontból fontos közlést. A figyelem az Egyesült Államokra terelődik, ahol a felülvizsgált GDP-adatot is közzéteszik - az elemzők szerint az előzetesen közölt 2%-os évesített növekedés helyett valamelyest magasabb lehetett a növekedés a harmadik negyedévben. Ezen kívül jön a Fed által is figyelt októberi PCE-inflációs mutató (azaz a személyes fogyasztások árindexe), amely a fogyasztói árindex októberi elszállása után várhatóan szintén magas lesz. Ma jön a Fed novemberi ülésének jegyzőkönyve is, amelyből megtudjuk, mekkora volt a konszenzus az eszközvásárlási program novemberben kezdődő kivezetéséről.

2021. november 22-28. makronaptár Magyar makrogazdaság november 23. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció november 23. kedd 11:00 PM Részletes ÁHT okt. november 23. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció november 25. csütörtök 9:00 KSH Népmozgalom okt. november 25. csütörtök 11:50 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) november 25. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) november 26. péntek 8:30 MNB Nyugdíjpénztári adatok Q3 november 26. péntek 9:00 KSH Beruházás Q3 Nemzetközi makrogazdaság november 22. hétfő 2:30 Kína Kamatdöntés november 23. kedd 9:15 Franciao. BMI (ipar+szolg.) nov. november 23. kedd 9:30 Németo. BMI (ipar+szolg.) nov. november 23. kedd 10:00 EU BMI (ipar+szolg.) nov. november 23. kedd 15:45 USA BMI (ipar+szolg.) nov. november 24. szerda 10:00 Németo. Ifo-index nov. november 24. szerda 14:30 USA Tartós javak rendelésállománya okt. november 24. szerda 14:30 USA Heti munkanélküliség november 24. szerda 14:30 USA GDP (felülvizsgált) Q3 november 24. szerda 16:00 USA PCE-infláció okt. november 24. szerda 20:00 USA Fed-jegyzőkönyv november 25. csütörtök 8:00 Németo. GDP (felülvizsgált) Q3 november 25. csütörtök 13:30 EU EKB-jegyzőkönyv november 26. péntek 0:30 Japán Infláció nov. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,5 százalékos elmozdulással az ATX index áll az élen, a sereghajtó 9,5 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 27,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 13,2 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 62,5 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 35 813 0,5% -0,9% 0,4% 17,0% 21,0% 87,7% S&P 500 4 690 0,2% -0,2% 3,2% 24,9% 31,1% 112,8% Nasdaq 16 306 -0,5% 0,0% 6,2% 26,5% 37,0% 236,0% Ázsiai részvényindexek Nikkei 29 774 0,0% -0,1% 3,4% 8,5% 16,6% 63,9% Hang Seng 24 651 -1,2% -4,1% -5,6% -9,5% -6,9% 8,7% CSI 300 4 913 0,0% 0,6% -0,9% -5,7% -1,8% 41,4% Európai részvényindexek DAX 15 937 -1,1% -1,9% 2,5% 16,2% 21,4% 49,5% CAC 7 044 -0,9% -1,5% 4,6% 26,9% 28,3% 55,5% FTSE 7 266 0,2% -0,8% 0,9% 12,5% 14,7% 6,6% FTSE MIB 26 939 -1,6% -3,1% 1,4% 21,2% 24,1% 63,0% IBEX 8 815 -0,1% -2,5% -1,0% 9,2% 10,4% 2,2% Régiós részvényindexek BUX 51 424 1,9% -0,8% -6,9% 22,1% 34,2% 70,5% ATX 3 738 -0,1% -4,1% -1,1% 34,5% 48,0% 48,7% PX 1 364 0,5% -1,4% 2,6% 32,8% 42,8% 53,6% WIG20 69 573 0,3% -3,5% -5,5% 22,0% 31,9% 43,3% Magyar blue chipek OTP 17 080 1,0% -4,0% -10,0% 27,8% 44,9% 113,4% Mol 2 546 4,8% 1,8% -8,1% 16,3% 26,5% 10,1% Richter 8 625 1,3% 2,4% -1,9% 15,9% 22,9% 45,7% Magyar Telekom 430 -0,2% -1,1% -0,2% 13,2% 15,3% -13,3% Nyersanyagok WTI 78 2,6% -2,5% -7,1% 62,5% 85,7% 77,3% Brent 82 3,8% 0,0% -3,5% 60,8% 78,3% 64,0% Arany 1 782 -2,1% -4,2% -1,3% -6,1% -2,7% 50,1% Ezüst 23 -4,2% -4,2% -4,2% -11,5% 0,0% 43,8% Devizák EURHUF 370 0,0% 1,6% 1,6% 2,2% 2,5% 19,7% USDHUF 328 -0,3% 2,5% 5,1% 10,8% 7,5% 11,6% GBPHUF 440 -0,2% 1,6% 2,3% 8,6% 8,6% 20,2% EURUSD 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% USDJPY 114 0,0% 0,0% 0,9% 10,7% 9,6% 1,8% GBPUSD 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Kriptovaluták Bitcoin 57 579 2,3% -4,3% -5,1% 95,8% 213,2% 7 680,9% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 1 0,0% 0,0% 0,0% % % -50,0% 10 éves német állampapírhozam 0 0,0% % % % % % 10 éves magyar állampapírhozam 4 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 100,0% 33,3% Forrás: Refinitiv, Portfolio

