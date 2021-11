Hiába minden próbálkozás, hamarosan ismét jöhet a 100 dolláros olajár

Ez nem fog működni és egyszerűen azért nem, mert a stratégiai olajkészletek egyszerűen nem arra vannak, hogy az árakat manipulálják.

Ez a lépés a kétségbeesés egyértelmű jele és azt mutatja, hogy nincs más eszköz a tárban.

A piac az Egyesült Államok blöffjének fogja értékelni és egy hónap múlva magasabb és nem alacsonyabb olajárral fogunk találkozni – fejtette ki véleményét a Schork Report szerkesztője a CNBC-nek. A stratégiai tartalékok arra szolgálnak, hogy a rövid távú, nem várt kínálat oldani problémákat orvosolják.

A következő hónapokban 50 millió hordót szabadít fel az Egyesült Államok, a többi országtól talán szintén további 50, ez 100 millió hordó, ami egy napi globális kereslet – tette hozzá az elemző. A Commonwealth Bank of Australia még konzervatívabb, mindössze 70 millió hordót jósol a hat nagy olajfogyasztó országtól összesen.

A Commonwealth Bank of Australia elemzője szerint az Egyesült Államok tárgyalni kezdhet az amerikai gyártókkal, hogy pörgessék fel a kitermelést a kereslet-kínálat oldali egyensúlytalanságok kiküszöbölésére. Az OPEC a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a sokéves csúcsra emelkedő olajárak ellenére nem növelik a kitermelést, hogy hűtsék a piacot, a korábbi terveknek megfelelően havonta 400 ezer hordóval emelik. A következő ülésre jövő hónapban kerül sor és egyelőre nincs jele annak, hogy változtatnának.

Sokan fogadnak arra, hogy ismét 100 dolláros olajárat láthatunk hamarosan, ez akár az első negyedévben is bekövetkezhet, különösen akkor, ha hideg lesz a tél az északi féltekén

– véli a Schork Report elemzője.

Az olaj árfolyama több mint 50 százalékot száguldott idén, miután a járvány miatti korlátozások feloldása következtében túlkereslet alakult ki az olajpiacon, amihez az is hozzájárult, hogy a határnyitások miatt beinduló nemzetközi légiforgalom megdobta a kerozin keresletét. A brent árfolyama megütötte a 80 dolláros szintet októberben és azóta is a fontos szint felett jár, most 82,5 dolláron, ami 0,3 százalékos emelkedés. a WTI 78,7 dolláron jár, ami szintén 0,3 százalékos plusz.

