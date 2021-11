Van egy részvény, amit a bolti lopások miatt végeztek ki

Nem csak a beszállítói láncok összeomlása sújtja az amerikai kiskereskedelmi láncokat, de egyre nagyobb fejtörést okoznak a szervezett bolti lopások, amelyek már a vállalatok eredményein is nyomot hagynak, így pedig a befektetők is megérzik.

Kalifornia állam a bolti tolvajok paradicsoma, mivel az állam nem indít büntetőeljárást a bolti lopások ellen. Ez azonban komoly fejfájást okoz a kiskereskedőknek, ami most a Best Buynál ütközött ki, a vállalat ugyanis a tegnapi gyorsjelentése után több mint 12 százalékot zuhant – írja a ZeroHedge.

Hiába közölt az elemzői várakozásokat felülmúló bevételi és profitszámot a Best Buy, a részvények árfolyama mégis zuhant, miután csalódást okozott a profit marzsok alakulása, a bruttó fedezeti szint ugyanis 0,1 százalékponttal csökkent a lezárt negyedévben, szemben az elemzők által várt stagnálással. Különösen nagyot esett a marzs az amerikai tevékenységeknél és ez nem egyedülálló történet a szektorban, az olyan kiskereskedelmi óriás, mint a Wal-Mart is csökkenő profitrátáról számolt be a közelmúltban.

A csökkenő marzsok mögött az akadozó beszállítói láncok, az akciók és az új hűségprogram mellett meghúzódik még egy tényező a Best Buynál, amire a cég a gyorsjelentést bemutató tájékoztatóján hívta fel a figyelmet, ez pedig a szervezett lopás.

Egyre nagyobb mértékben találkozunk szervezett bűnözéssel a kiskereskedelemben, ami már a pénzügyi helyzetünkre is hatással van – mondta el a Best Buy vezérigazgatója, Corie Barry.

A Best Buy árfolyama tegnap 17 százalékos mínuszban is állt, ami a legnagyobb naponbelüli esés a tavaly márciusi zuhanás óta, amit a koronavírus-járvány pánikszerű eladási hulláma generált. A napot végül 12 százalékos mínuszban zárta.

