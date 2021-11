Itt az igazi fekete péntek: zuhanás a tőzsdéken, tarol az új szupervariáns

Portfolio 2021. november 26. 09:45

Komoly globális hangulatromlás figyelhető meg ma reggel a tőkepiacokon, nagyot estek az ázsiai tőzsdék és szakadnak az amerikai határidős indexek, a keresleti félelmek közepette adják az olajat is, de kriptóba sem lehet menekülni. Komoly mínuszban nyitották a napot a vezető európai börzék is, a német DAX több mint egy éve nem zuhant ekkorát napon belül. Az általános piaci hangulatromlás oka, hogy egy új, valószínűleg a vakcináknak ellenálló koronavírus-változat ütötte fel a fejét - az új szupervariáns miatt kezdtek el aggódni a befektetők, az Egyesült Királyság és Németország ideiglenesen már fel is függesztette járatait egyes dél-afrikai országokból. A Dél-Afrikában megjelent változat több mint 30 mutációval terjed, a WHO ma rendkívüli ülést tart, hogy megvitassa, mit jelenthet az új variáns a vakcinák, a kezelések és a kilábalás szempontjából. Tegnap az amerikai börzék hálaadás miatt zárva tartottak és ma is rövidített nyitvatartás lesz.