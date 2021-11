Terjed a szupervariáns, nagy a bizonytalanság - mire lehet számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2021. november 29. 07:57

Kifejezetten rossz, már-már pánikszerű hangulat jellemezte a világ tőzsdéit a múlt hét utolsó kereskedési napján. A komoly lefordulást az újonnan felbukkant, eddigieknél vélhetően veszélyesebb és akár az oltásoknak is ellenálló szupervariánsnak köszönhettük, az omikron névre keresztelt mutáció rohamos terjedése miatt több európai ország is felfüggesztette járatait a dél-afrikai régióból. Nagyot estek a légitársaságok jegyzései, de szabadultak az olajtól és a kriptovalutáktól is a befektetők. Ami pedig a mai napot illeti, az ázsiai tőzsdéken rossz teljesítményeket láthattunk, míg Európában kifejezetten kedvező hangulatú piacnyitás jöhet. Kora délután a német infláció előzetes adatára lesz érdemes figyelni - az utóbbi hónapokban csúcsot csúcsra dönt az áremelkedés Németországban is, de az eurózóna inflációja ezzel együtt is mérsékeltnek mondható.