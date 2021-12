Mínuszban zártak az amerikai indexek a pénteki fontos adat előtt, nagy esés volt a kriptopiacokon

Bár szeptember, majd november folyamán meginogtak a részvénypiacok globális szinten és az Egyesült Államokban is az inflációs, illetve kamatemelési félelmek, majd a szupervariáns felbukkanása nyomán, a vezető indexek ismét közelítik korábbi csúcsaikat. Az eddig vezető szektornak tekinthető technológia továbbra is erősnek tűnik. Olyannyira, hogy az ezt lefedő ETF tegnap új zárócsúcsot is beállított. Vannak azonban aggasztó jelek is. Egyrészt a forgalom felfelé nem tűnik meggyőzőnek, másrészt a szektoron belül is jelentős eltérések bukkannak fel, és rengeteg részvény van, amely már leszakadt a trendről hosszabb távon is. A technikai elemzés segítségével megmutatunk három - három olyan ismert részvényt, amelyek esetén a relatív erő tombol, illetve szinte teljesen hiányzik.