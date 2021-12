Újra megsarcolja a multikat a kormány - Többet fizethet a Lidl, a Tesco és az Aldi is

Tovább emeli a kiskereskedelmi különadó legfelső kulcsát a kormány, amivel a legnagyobb multiláncokat sarcolja tovább. Számításaink szerint több milliárd forintnyi plusz bevételhez jut így az állami költségvetés, amire a kormány kommunikációja szerint is egyre nagyobb szükség van.

A kiskereskedelmi különadót is módosító törvénymódosítást nyújtott be a parlamentnek hétfőn a kormány. Ez elsősorban a legnagyobb külföldi élelmiszerláncokat célzó lejárat-közeli élelmiszertermékek új szabályozásáról szól, melynek keretében bírságot és szankciókat is bevezetne a kormány. Emellett ugyanakkor a kormány a kiskereskedelmi különadó legfelső kulcsát is emeli. A 100 milliárd forint feletti éves árbevétellel rendelkező kisker cégeknek eddig 2,5%-os különadót kellett fizetniük, de jövő február 1-jétől 2,7%-ra emelkedne a teher, ha a parlament is megszavazza.

A kormány eredetileg a 2021-es évben összesen 64,8 milliárd forintos bevételt várt a kiskereskedelmi különadóból, ezt idén nyáron 54 milliárd forintra csökkentette. Jövőre viszont már 76,3 milliárd forintnyi bevételre számít a láncoktól.

A legnagyobb multiláncok idei forgalmi és árbevételi adatait nem ismerjük, de a 2020-as adatok alapján adhatunk becslést, hogy mely vállalatok mekkora különadót kénytelenek befizetni a költségvetésbe.

Számításaink szerint a legmagasabb adókulcs nyomán (a 2020-as bevételi adatok alapján) a hat legnagyobb áruházlánc (Lidl, Spar, Tesco, Auchan, Penny Market, Aldi) a 2,5%-os adómérték mellett összesen 56 milliárd forintot fizetne a költségvetésbe. Becsléseink szerint a 2,7%-ra emelt adóteher után

közel 61 milliárd forintot fizetne be a közös kasszába a hat legnagyobb multilánc, vagyis a különadó felső kulcsának emelése a költségvetésnek legalább 5 milliárd forintnyi plusz adóbevételt hozna.

Azért legalább 5 milliárd, mert ezt a becslésünket a 2020-as bevételi adatokra alapoztuk, és a kiskereskedelmi forgalom és így a társaságok bevételei növekednek az idei és jövő évben is.

Számításaink szerint a legnagyobb láncok különadó-terhelése így változik:

A Lidl a becsült 14,2 milliárd forint helyett 15,4 milliárdot fizethet be.

A Spar 13,3 milliárd forint helyett 14,3 milliárd forintot.

A Tescónak 12,3 milliárd forint helyett 13,6 milliárd forintot kell befizetnie.

Az Auchannak 6,4 milliárd forint helyett 6,9 milliárd forintos különadóval kell számolnia.

A Penny Market esetében az 5,2 milliárd forintos tehet 5,6 milliárd forintra emelkedik.

Az Aldi esetében a különadó kötelezettség 4,8 milliárd forint helyett várhatóan 5,2 milliárd forint lesz.

Azt mondhatjuk tehát, hogy jelentős plusz összeghez nem jut a költségvetés, de a jelek szerint a kormánynak szüksége van minden többlet milliárd forintra (emellett nem kizárt, hogy a lejáró élelmiszerek szabályozásából fakadó bírságból is milliárdokra számít a kormány, azonban ezt nem tudjuk, mivel a törvénymódosításhoz költségvetési hatástanulmányt nem csatolt a kormány). Mivel jelentős plusz bevételhez ezzel a döntésével nem fog jutni 2022-ben a kormány, ezért nem lennénk meglepve, hogy szükség esetén a kormány további egyenlegjavító intézkedéseket jelentene be (az eddig megismert 3 lépésen túl).

