Kémek épültek be a Huaweihez: súlyos eset került napvilágra

Az amerikai kormány évekkel ezelőtt figyelmeztetett arra, hogy kínai technológiai nagyvállalatok, köztük a Huawei vagy a ZTE eszközeit kémkedésre használhatja Kína. A Bloomberg oknyomozói most egy olyan esetet mutattak be, amikor a Huawei eszközeit a szervezetbe beszivárgott kínai kémek Ausztráliában használták lehallgatásra.

Előzmények

Évekkel ezelőtt írtunk arról a kémbotrányról, amelyben többek között az Apple és az Amazon is érintett volt. A Huawei már jó ideje ki van tiltva az amerikai kormányzati hivatalokból, 2012-ben egy kongresszusi döntés nemzetbiztonsági kockázatként azonosította a Huawei távközlési eszközeinek használatát.

2018-ban a kormányzati forrásoktól értesült Bloomberg szivárogtatta ki, hogy a Super Micro Computer kínai összeszerelő üzemekben olyan chipek kerülhettek bele szerverekbe, amelyek hardveresen biztosítottak kiskaput a hálózatokhoz. A terv az volt, hogy a támadók vállalati titkokat szerezzenek meg és a nemzetbiztonsági hálózatokhoz férjenek hozzá.

Az elsősorban Amerikából érkező vádak szerint a Huwei és a ZTE is telepít kínai kémeszközöket, ám eddig leginkább közvetett bizonyítékokat mutattak be arról, hogy a társaságok kémkednének, ilyen volt az a jelentés is, amit brit szakértők írtak.

Az ausztrál eset

A Bloomberg most egy olyan eseménysorozatot tárt fel, melyből kulcsfontosságú részletek derültek ki egy ausztrál kémkedési esetről, melyben a Huaweihez beszivárgott kémek léptek akcióba. A világ legnagyobb telekommunikációs eszközöket gyártó cégéről eddig publikusan nem mutatták be ezt a 2012-es esetet, mely közvetve az amerikai nyomozást is elindíthatta.

Az ausztrál kémügy egy olyan szoftverfrissítéssel kezdődött, melyet a Huawei küldött az Ausztráliában lévő eszközeire, és mely kártékony kódot tartalmazott. Az esetet közel kéttucat nemzetbiztonsági tisztviselő erősítette meg a hírügynökség oknyomozó riportereinek. A hírügynökség nem csak beszélgetett velük, hanem heten az ausztrál hatóságok által feltárt bizonyítékokat is bemutattak nekik.

A Huawei az egyik meg nem nevezett nagy ausztrál telekommunikációs társaság Huawei gyártmányú eszközeire küldött frissítést, mely elsőre teljesen legitim frissítésnek tűnt, viszont a már említett kártékony kódot tartalmazta. A kód úgy működött, akár egy lehallgató készülék:

újraprogramozta a megfertőzött eszközt, hogy az minden átmenő adatforgalmat rögzítsen, majd továbbküldjön Kínába, majd pár nappal később a szoftver megsemmisítette önmagát, hogy eltüntesse a nyomokat.

Ausztrália nemzetbiztonsági szolgálata felderítette, hogy kínai kémek álltak az akció mögött, akik beszivárogtak a Huweihez.

A Bloomberg elismerte, nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy a Huawei vezetősége részt vett volna az akcióban, vagy tudott volna a támadásról.

Az ausztrál tapasztalatok alapján ezután az amerikai nemzetbiztonsági szakértők is vizsgálatokat tartottak, és ők is találtak egy hasonló esetet. Valószínűleg ez volt az a pont, ami miatt az amerikai hatóságok hadjáratot indítottak a kínai társaságok ellen.