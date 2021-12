Most kell venni a nagy technológiai részvényeket a guru szerint

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

A Wall Street omikron variánsával kapcsolatos félelmei nem egészen ugyanazok, mint a befektetők kezdeti, 2020. februári és márciusi koronavírussal kapcsolatos aggodalmai - mondta a "Mad Money" műsorvezetője. A FAANG részvények és a Microsoft azonban mind gyorsabban talpra álltak, mint a szélesebb értelemben vett piac, és Cramer szerint most is hasonló dinamikára lehet számítani, még akkor is, ha a járvány jellemzőiben egyértelmű különbségek vannak.

Most nincs gazdasági ösztönző. A Fed sem segít nekünk. De rengeteg pénzünk van, amely otthont keres magának, és a FAANG és a Microsoft a legstabilabb otthonok közé tartozik

- mondta Cramer.

A FAANG rövidítés egyébként Cramer nevéhez köthető, és a Facebook-anyavállalatát, a Meta Platformst, az Amazont, az Apple-t, a Netflixet, és a Google-anyavállalatát, az Alphabetet tömöríti. A Microsoftot gyakran említik egy kalap alatt a FAANG komponenseivel, bizonyos esetekben a Netflixet kicserélve, FAAMG néven. Az elmúlt öt kereskedési nap során mind a hat részvény árfolyama csökkent, és az Apple kivételével az összes vállalat részvényeinek árfolyama esett az elmúlt egy hónapos időtávon is.

Végső soron el kell ismerni, hogy a nagy piaci kapitalizációjú technológiai vállalatoknak számos szekuláris növekedési jellemzője van, és a legnagyobbak ráadásul fantasztikus menedzsmenttel is rendelkeznek, ezért arra számítok, hogy a részvényeik a piac többi része előtt elérik a mélypontot, és feljebb kerülnek- mondta.

Címlapkép: Dave Kotinsky/Getty Images for RADical Hope