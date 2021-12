Újabb rekord a tőzsdéken, sosem volt még ennyi kibocsátás

Portfolio 2021. december 25. 10:00

A tőzsdék szárnyalása az idei évben is folytatódott, mind Európában, mind az Egyesült Államokban csúcsokat döntöttek a vezető részvényindexek. A gyakorlatilag 1,5 éve tartó rali jó alapot teremtett sok vállalat számára, hogy kihasználja az eufórikus részvénypiaci hangulatot és a magas értékeltségeket az által, hogy a nyilvános piacra lépett. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy rekordot döntött a globális tőzsdei kibocsátások száma és a bevont források összege is. Persze maguk a tőzsdére lépő cégek is érdekesek voltak, hiszen láttuk az első tőzsdére lépő kriptotőzsdét, "London történetének legrosszabb IPO-ját", és persze egy újabb Tesla-gyilkost is, amely nem sokkal bevezetés után többet ért mint a Volkswagen.