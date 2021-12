Bejglimámor, ünnepi hangulat és nyugalom a tőzsdéken

Portfolio 2021. december 27. 07:54

Alapvetően még mindig kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin, de az év vége és az ünnepek miatt alacsony forgalmú, kis volatilitású napok állhatnak előttünk. A hongkongi, az ausztrál és a brit tőzsde is zárva tart ma, az ázsiai részvénypiacokon mérsékeltek ma reggel az elmozdulások, és a határidős részvényindexek is arra utalnak, hogy az európai és amerikai tőzsdéken is nyugodt kereskedés jöhet ma.