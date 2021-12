Amerikában már mérlegelik, hogy a repülőjáratokra csak oltottakat kellene felengedni

Az omikron variáns erőteljes terjedése és a rossz időjárás ismét komoly nyomás alá helyezi a légitársaságokat, hétfőn több mint ezer járatot kellett törölniük. Az amerikai kormányzat járványügyi főtanácsadója szerint meg kellene fontolni, hogy a belföldi repülőjáratokra csak oltott utasokat engedjenek fel.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Hétfőn zsinórban a negyedik nap volt, hogy jelentős számban kellett törölni repülőjáratokat, ami különösen kellemetlen a karácsonyi időszakban, amikor utasok ezrenek kellett a földön maradniuk. A légitársaságok személyzethiánnyal is küszködnek, a koronavírus erőteljes terjedése egyre több pilótát és légiutaskísérőt is érint. Emellett a téli időjárás is hátráltatja a repülőgépek felszállását, ezért kellett hétfőn már 1300 járatot törölni.

Anthony Fauci, az amerikai kormányzat járványügyi főtanácsadója közben az omikron terjedése miatt felvetette, hogy meg kellene fontolni azt, hogy a belföldi járatokra csak oltott utasokat engedjenek fel. A szakember az MSNBC-nek azt mondta, hogy ez csak az egyik lehetőség, amit mérlegelni kell. Joe Biden hétfőn újságírók előtt elutasította, hogy a belföldi utazások szigorításáról beszéljen, korábban azt mondta, hogy egyelőre nem tartja szükségesnek kizárni az oltatlanokat.

Címlapkép: Getty Images