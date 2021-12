Nem lehet, hogy egy kicsit túl lett reagálva Orbán Viktor nagy bejelentése?

Nagy Viktor 2021. december 28. 14:00

Ha karácsony előtt Orbán Viktor Facebook-videót tesz közzé, akkor már készülhetnek is a bankok néhány milliárd forintos veszteségre. Így volt ez tavaly és idén is. A múlt hét egyik fontos bejelentése volt, hogy a kormány jövő év közepéig kamatstopot vezet be a jelzálogfedezetű hiteleknél. Amennyire örülhetnek a hírnek az érintett hitelfelvevők, annyira nem a bankok, vagy azok részvényesei. Orbán Viktor bejelentése után az OTP árfolyama és piaci értéke is nagyot esett, első ránézésre jóval nagyobbat, mint amit a kamatstop indokolna. Vagy eléggé túlreagálta a piac Orbán bejelentését, vagy valami mást kezdtek árazni a befektetők.