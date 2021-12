Mol-INA-ügy: Horvátország a svájci legfelsőbb bírósághoz fordul

A horvát kormány hatályon kívül helyeztetné a Zágrábnak kedvezőtlen nemzetközi választottbírósági ítéletet a Mol-INA-ügyben, egyben úgy véli, hogy a horvát legfelsőbb bíróság legutóbbi, korrupciót megállapító ítélete alapján a Mol és a horvát állam közötti megállapodások az INA-ról nem maradhatnak fenn, ezért felfüggesztenék a Mol kivásárlására tett törekvéseket is.

Horvátország a svájci szövetségi legfelsőbb bírósághoz fordul, hogy helyezze hatályon kívül a genfi Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságnak (UNCITRAL) az Ivo Sanader volt horvát kormányfő korrupciós ügyében hozott döntését és Zágrábra nézve kedvezőtlen határozatát - jelentette be Andrej Plenkovic horvát kormányfő a kabinet csütörtöki ülésén. Kiemelte: utasítani fogják a gazdasági minisztériumot, hogy kezdeményezze a választottbírósági ítélet felülvizsgálatát.

A kormány döntése a horvát legfelsőbb bíróság 2021. október 21-ei ítélete nyomán született, amely korrupciós gyakorlatot állapított meg - mondta a kormányfő. "Úgy gondoljuk, hogy az új körülmények miatt az ilyen megállapodások nem maradhatnak fent, és ezért döntött a kormány, hogy megteszi ezeket a lépéseket" - hangsúlyozta, megjegyezve, hogy döntésüket jogi véleményekre is alapozzák. Mint mondta, konzultáltak a horvát ügyészséggel (DORH), valamint a jogi egyetemmel, és a megváltozott körülmények miatt úgy gondolják, hogy célszerű felfüggeszteni azokat a törekvéseket, amellyel a horvát állam kivásárolná a Mol Nyrt. részesedését az INA-ból.

A Mol Portfolio-val azt közölte az októberi döntés után, hogy „Az INA-szerződésben semmilyen változást nem hoz a Legfelsőbb Bíróság döntése. A szerződést jogszerűen csak a nemzetközi választottbíróságon lehet megtámadni. Erre már tett kísérletet a horvát kormány még 2014-ben, de az UNCITRAL ítéletében nem látta bizonyítottnak a korrupciót. Minden más kísérlet jogszerűtlen és a nemzetközi jog ellenében történik.”

„Amikor öt évvel ezelőtt Horvátország elvesztette Svájcban az ügyet, akkor azt közölte velünk a kormányzat, hogy kezdeményezik az INA visszavásárlását. Ez idő alatt addig jutottunk, hogy szóban közölték az ajánlatot, miközben a Mol eljuttatta hozzájuk a vállalat értékeléséről szóló anyagot. Egyelőre többszörös az árkülönbség a horvát kormány informális ajánlata és a Mol hivatalos értékelése között” – közölte a Mol arra a kérdésünkre, hogy megválnának-e az INA-részesedéstől. Válaszukat azzal zárták, hogy „Vásároltunk, fejlesztettünk, beruháztunk Horvátországban. Ha a horvát kormány kifizeti a piaci árat, akkor megválunk az INA-tól.”

Mindezek tükrében látható, hogy Horvátországnak nincs elég pénze arra, hogy kifizesse a piaci árat, miközben a horvát Legfelsőbb Bíróság döntése semmilyen hatással nincs az UNCITRAL-döntésre. A választottbíróság egyértelműen kimondta, hogy nem látta bizonyítottnak a korrupciót. A felek közötti szerződés kapcsán az UNCITRAL-döntés az irányadó. Ezt a befektetők is tudják: a horvát hírre a Mol árfolyama meg sem rezdült.

A horvát kormány még 2014 elején fordult nemzetközi döntőbírósághoz. A horvát álláspont szerint a Mol korrupció révén szerezte meg az INA irányítását, elmaradtak a részvényesi szerződésben vállalt, a horvát olajfinomítókban eszközlendő Mol-befektetések, és a magyar befektető megsértette a kereskedelmi társaságokra vonatkozó horvát törvényeket. A Mol mindvégig tagadta a vádakat. A genfi döntőbíróság Horvátországnak a vesztegetésre, a társaságirányításra, valamint a 2003-as részvényesi megállapodás állítólagos megszegésére vonatkozó valamennyi kérelmét elutasította.

A választottbíróság (amelyhez a horvát kormány fordult) többek között a következőket állapította meg: „Horvátország által a vesztegetés körében előadott valamennyi bizonyíték és beadvány lehető leggondosabb mérlegelése alapján, és a vesztegetésről a felek által a lehető legaprólékosabban, egyszersmind a lehető legátfogóbban tett perbeli előadásokra figyelemmel a Választottbíróság arra az egyértelmű következtetésre jutott, hogy Horvátország nem tudta bebizonyítani, hogy a Mol valóban megvesztegette Ivo Sanadert”. Ennek megfelelően elutasításra került Horvátország azon kérelme, hogy az állítólagos vesztegetésre tekintettel a választottbíróság állapítsa meg a a Mol és a horvát kormány közötti szerződések érvénytelenségét.

A történetben volt még egy csavar. Az UNCITRAL előtt az egyik meghallgatásán Robert Jezic - akinek a vallomása alapján a horvát Legfelsőbb Bíróság most októberben elítélte Hernádi Zsoltot és Ivo Sanadert - elismerte, hogy nem mondott igazat a vesztegetési ügyben. Svájcban a védőügyvéd a kérdéseivel sarokba szorította Jezicet, és a zágrábi per koronatanúja maga mondta ki, hogy nem mondott igazat korábban a horvát bíróság előtt. Így a választottbíróság egyetlen delegáltja sem osztotta Horvátország álláspontját, sőt, a bíróság horvát tagja, Jaksa Barbic sem látta bizonyíthatónak a vesztegetést, ő is a horvát beadvány ellen voksolt. Ezt a tényt azonban a horvát bíróság később nem vette figyelembe.

Címlapkép: Portfolio