Idén is egy zsák pénzt lehetett keresni a magyar tőzsdén

Bár ma van az év utolsó napja, a magyar tőzsde már a tegnapi kereskedéssel elbúcsúzott 2021-től, így vissza tudunk nézni az évre, kik voltak a nyertesek, a vesztesek, hogyan teljesített nemzetközi és történelmi összevetésben a magyar tőzsde, és mekkorára híztak a BÉT-en jegyzett magyar cégek.

Jó évet zárt idén a magyar tőzsde, a BUX index 20,5 százalékot emelkedett, volt az évnek olyan része, amikor naponta dőltek meg a történelmi csúcsok. Miközben 1991-ben még 1000 ponton állt a BUX értéke (és aztán 800 pont alá is benézett), idén először átlépte az 50 ezer, majd az 55 ezer pontot is. Bár az év vége nem lett túl acélos, a BUX a november eleji történelmi csúcsról év végéig 10 százalékot esett, így is ötödével nőtt az értéke idén.

Nemzetközi összevetésben a BUX a középmezőnyben áll, némelyik vezető amerikai vagy nyugat-európai benchmark jobban teljesített, de szégyenkezésre nincs ok, a BUX verte idén a Dow Jonest és a DAX-ot is.

A BUX idei 20,5 százalékos emelkedése az elmúlt évek teljesítményéhez képest mindenképpen kiemelkedő, utoljára 2017-ben emelkedett az ideinél nagyobb mértékben a BUX, a benchmark történetében azonban 10 olyan év is volt, amikor ennél magasabb, esetenként jóval magasabb volt a BUX értékének emelkedése. 1991 óta egyébként a BUX átlagos elmozdulása 19,2 százalék (a medián ennél jóval alacsonyabb, csupán 9,4 százalék), vagyis 2021 mérsékelten átlag feletti év volt.

Ha trendjében nézzük, akkor az elmúlt években jellemzően emelkedett a hazai tőzsdei forgalom. A BÉT havi átlagos duplikált forgalma idén (most még csak a novemberi adatok állnak rendelkezésre) 517 milliárd forint volt, vagyis elmaradt a tavalyi 559 milliárd forinttól, de jóval magasabb volt, mint a 2019-es 429 és a 2018-as 468 milliárd forint, vagy a mélypont, a 2014-es 312 milliárd forint.

Az év nyertese a BUX tagjai közül az Alteo lett, a vállalat működése rendkívül válságállónak bizonyult, erős negyedévekről számolt be idén a vállalat, ráadásul az elszálló energiaárak mellett több iparági szereplő kiesett a piacról, így van esély arra, hogy a megmaradók – mint amilyen az Alteo is - piaci pozíciója erősödjön, és arról sem szabad elfeledkezni, hogy az ESG egyre inkább a befektetők fókuszában van, így befektetésként is népszerű az Alteo. Egyébként úgy sikerült elérni a BUX tagok közül az első helyet, hogy nem is a csúcson zárta az évet, a december 28-i történelmi csúcsról 8 százalékot esett év végéig. A lista végén az Appeninn és az Opus áll, miközben 2017-ben még nagy sztárok voltak, azóta folyamatosan lejtmenetben halad az árfolyamuk, nem kis teljesítmény, hogy ekkora bika piacon előbbi értékének közel ötödét, utóbbi közel harmadát veszítette el.

Mind a négy blue chip árfolyama emelkedett, de egyértelműen az OTP húzta a magyar tőzsdét, a BUX-ban a legnagyobb, 39 százalékos súlyú, és a BÉT forgalmának közel kétharmadát adó bankrészvény árfolyama 24 százalékot emelkedett idén, még úgy is, hogy a november eleji történelmi csúcsról 15 százalékot esett az árfolyam.

Ha a teljes piacot nézzük, akkor látszik, hogy volt mozgás bőven a kispapírokban, aminek örülhetek a spekulánsok.

Mutatunk egy pillanatfelvételt arról, mekkorák most a hazai tőzsdei cégek. Az ábrára ránézve látszik, hogy valójában 3,5 blue chipünk van, ugyanis a Magyar Telekom is alaposan lemaradt a három nagyobbtól, és hogy a trónkövetelők, mint az Opus vagy a 4iG még mindig nagyon messze vannak a dobogótól.

