Nincs mese: árat emel az IKEA

Világszerte átlagosan 9%-kal emeli árait a világ legnagyobb bútormárkája, az IKEA - derült ki a társaság csütörtökön közzétett közleményéből, amely kitekintést ad a 2022-es évre. Az áremelés oka a magasabb szállítási- és nyersanyagköltségek.

Az IKEA korábban több intézkedéssel próbálta védeni az árait az ellátási láncban látható problémák hatásaitól: több hajót bérelt, több konténert vásárolt, a raktárak közötti árumozgatást is alkalmazta. Mostanra azonban

elérkezett az a pont, amikor az emelkedő költségeket a fogyasztókra is át kell hárítania,

mivel arra számít a társaság, hogy ez a turbulencia folytatódik az ellátási láncokban.

A tulajdonos Ingka Csoport a közleményben átlagosan 9%-os áremelésről írt, az egyes piacokon megvalósuló áremelés mértéke azonban eltérő lehet, tükrözve a különböző inflációs árnyomást.

Tolga Öncü kiskereskedelmi igazgató a tájékoztató szerint kifejtette, hogy "sajnos most először, amióta a magasabb költségek megjelentek a világgazdaságban, át kell hárítanunk azok egy részét a vásárlóinkra".

Az IKEA-nak továbbra is jelentős, a szállítást és nyersanyagokat övező kihívással kell szembenéznie, amelyek megnövelik a költségeket, és ebben a belátható jövőben nem várható változás" - olvasható a holdingtársaság közleményében, amely azt is hozzáteszi, hogy a fennakadások várhatóan 2022-ben is folytatódhatnak.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László