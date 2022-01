Csúcsdöntéssel indul az év az amerikai tőzsdén

Hétvégén lezárult a 2021-es év, így most itt az ideje kihirdetni az elmúlt esztendő tőkepiaci nyerteseit és veszteseit. Ahogy azt már több alkalommal is megírtuk, a nyersanyagok árfolyamának emelkedése volt idén az egyik legmeghatározóbb trend, de a részvénypiacra sem lehetett panasz, a kriptovalutákról már nem is beszélve. Nagy vonalakban az látszik, hogy a fontosabb tőkepiaci eszközök közül nagyjából mindennek feljebb került az árfolyama 2021-ben, leszámítva például a defenzívnek számító aranyat és ezüstöt, illetve a hosszú amerikai állampapírokat.