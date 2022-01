A Szilícium-völgy egyik legfiatalabb sztárja volt, most több évtized börtönt is kaphat Elisabeth Holmes

A nyolc férfiból és négy nőből álló esküdtszék három hónapos tárgyalás és 32 tanú vallomása után december közepén vette át az ügyet, a tanácskozás hét napon keresztül, több mint 50 órán át tartott. Az esküdtek végül a 37 éves Holmes-t egy rendbeli, csalásra irányuló összeesküvés és háromrendbeli, konkrét befektetők ellen elkövetett csalás vádjában ítélték el. Edward Davila, az amerikai kerületi bíróság bírája egy későbbi időpontban fogja elítélni Holmes-t, aki

akár 20 év börtönbüntetéssel, valamint 250 000 dolláros pénzbírsággal és kártérítéssel is számolhat, ráadásul vádpontonként ennyivel.

Jeffrey Schenk helyettes államügyész azt mondta az esküdteknek, hogy Holmes "a csalást választotta az üzleti kudarc helyett. Úgy döntött, hogy tisztességtelen lesz a befektetőivel és a betegeivel szemben. Ez a döntés nem csak érzéketlen volt, hanem bűncselekmény is egyben." Schenk emlékeztette az esküdteket, hogy Holmes saját alkalmazottai többször is elmondták neki, hogy a technológia egyszerűen nem működik, ő mégis tovább gyűjtött pénzt hamis állításokkal.

