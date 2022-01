Változik a világ, a KFC-ben is jön a műhús

A KFC amerikai éttermeiben január 10-től korlátozott ideig lehet majd kapni a Beyond Meat növényi alapú sült "csirkéjét", közölte a KFC.

A KFC 2019 augusztusában kezdte el tesztelni a Beyond növényi alapú csirkét Atlantában, 2021 februárjában a Yum és a Beyond globális partnerséget jelentett be, hogy a következő években növényi alapú menüket dobnak piacra a KFC, a Taco Bell és a Pizza Hut számára.

A nagy gyorsétteremláncok versengenek a műhúsgyártókkal való partnerségért, miközben vegán és vegetáriánus menüpontokkal bővítik kínálatukat. A Beyond riválisa, az Impossible Foods a Burger Kinggel működik együtt.

A Beyond Fried Chicken ára a KFC-nél az Egyesült Államokban a legtöbb helyen 6,99 dollárnál kezdődik majd.

A hírre a Beyond részvényei több mint 7 százalékot emelkedtek piaczárást követően.

(Reuters)

Címlapkép: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images