Csúnya esés a kriptopiacon, egyre rosszabbul néz ki a bitcoin

Nagyot esett a bitcoin árfolyama azt követően, hogy Kazaszhtánban zavargások törtek ki az üzemanyagárak emelkedése miatt, ami egy ponton ahhoz vezetett hogy az egész országban lekapcsolták az internetet. Ennek azért volt hatása a bitcoinra, mert a hálózat számítási kapacitásának majdnem ötöde található Kazahsztánban a relatíve olcsó áram miatt. Persze nem csak a kazah sztori játszott szerepet az esésben, hiszen tegnap a Fed meglepően szigorú decemberi jegyzőkönyve is borzolta a piaci kedélyeket, ráadásul a romló piaci hangulat közepette fontos technikai szintek is elestek, amely csak még inkább begyorsította az esést.

Komoly esés a kriptopiacon

Jelentős esést szenvedtek el szerda este a fontosabb kriptovaluták, a bitcoin árfolyama például 43 000 dollár közelébe került került, miután a jegyzés 7,3 százalékot esett.

Az ethereum még ennél is nagyobb mértékben, a napi minimumnál 9,8 százalékot esett.

A kisebb kapitalizációjú kriptopénzek közül a BNB az ethereumhoz hasonlóan 9,8 százalékot esett tegnap.

A Solana jegyzése pedig 13,6 százalékkal került lejjebb.

Kazah sztori

Az esés egyik oka, hogy szerdán Kazahsztánban - a bitcoin bányászati hash ratet tekintve a világ második legnagyobb országában - példátlan politikai zavargások törtek ki az üzemanyagárak meredek emelkedése miatt. Alig néhány nappal korábban a kazah kormány a piaci viszonyokhoz igazodva megszüntette az autóüzemanyagként használt cseppfolyósított gáz árplafonját, ami egyik napról a másikra megduplázta az árát, amely végül erőszakos tüntetéseket váltott ki.

Ennek következtében az ország elnöklő kabinetje lemondott, de előtte még az állami tulajdonú Kazakhtelecom leállította az ország internetét, aminek következtében a hálózati aktivitás a 2 százalékos szintre zuhant.

Confirmed: is again in the midst of a nation-scale internet blackout as of early morning Thursday.While service was available, President Tokayev gave a televised speech appealing to Russia for assistance to #Kazakhstan — NetBlocks (@netblocks) January 5, 2022

A lépés súlyos csapást mért a bitcoin-bányászati tevékenységre az országban. A YCharts.com által összeállított adatok szerint a bitcoin-hálózat teljes hash rate-je a leállítást követő órákban 13,4 százalékkal csökkent, mintegy 205 000 petahash/másodpercről (PH/s) 177 330 PH/s-ra.

Az ország a Bitcoin-hálózat teljes számítási kapacitásának 18 százalékát adja a Cambridge Egyetem adatai szerint.

Kazahsztán az alacsony energiaárak miatt vonzó helyszín a hazai és külföldi bitcoin bányászok számára, és amióta Kína tavaly teljesen betiltotta a bányászatot, a számuk csak tovább növekedett. A Global Petrol Prices szerint Kazahsztánban az áram átlagosan mindössze 0,055 dollárba kerül kWh-nként a vállalkozások számára, ami töredéke az amerikai vállalkozások által fizetett 0,12 dollár/kWh-nak.

A Fed jegyzőkönyve

A kriptopiaci esés mögött a másik tényező a Fed decemberi ülésének tegnap nyilvánosságra hozott jegyzőkönyve volt, amely általánosan kedvezőtlen piaci hangulatot teremtett, ami a kriptovalutákon is meglátszott.

A meglepően dinamikusan növekvő foglalkoztatottságot, illetve közben a sok felmondás miatt feszessé váló munkaerőpiacot több minapi hír is jelezte már, amelyek mind afelé mutattak, hogy a bérinfláció is tovább gyorsulhat, fokozva az inflációs kihívást a Fed számára. Ezekre a kockázatokra maga a Fed december 14-15-i ülésről tegnap kiadott jegyzőkönyve is utalt, amelyben több döntéshozó jegybankár elismerte, hogy „nagyon szűkké” válhat a munkaerőpiac rövidesen, és közben „figyelemre méltó gyorsulás van a bérnövekedésben”.

Mivel az inflációs célt jócskán meghaladja az infláció Amerikában, így ezek a fejlemények együttesen már érthetővé teszik, hogy a Fed miért küldött meglepően héja hangvételű, tehát a szigorúbb monetáris politika felé mutató jeleket a piacoknak.

Konkrétan az van benne a jegyzőkönyvben a Reuters összefoglalója szerint, hogy a gazdasági fejlemények miatt a döntéshozók úgy gondolják: „szükségessé válhat a korábban gondoltnál hamarabbi, vagy gyorsabb kamatemelés”. Sőt azt is megjegyezte néhány jegybankár a kiadott anyag szerint:

megfelelő lehet elkezdeni a Fed mérlegének csökkentését viszonylag röviddel azután, hogy megkezdődik a kamatemelés.

UTÓBBI GYAKORLATILAG A MENNYISÉGI SZIGORÍTÁS MEGKEZDÉSÉRE VALÓ CÉLZÁST JELENTI.

Így tehát nem csak arról van szó, hogy a havi eszközvásárlások ütemét lassítják (ezt már be is jelentették a december közepi ülésen, hogy havi 15-ről 30 milliárdosra gyorsítják a vásárlások ütemének visszafogását és így a következő hónapokban teljesen leáll a vételekkel a Fed), hanem azt, hogy elkezdené eladni a Fed azt a borzalmas mennyiségű, kb. 8500 milliárd dollárnyi állam- és jelzálogfedezetű kötvényt, amit az elmúlt sok évben megvett, főként a koronaválság kirobbanása után.

De miért rossz a kriptovalutáknak a jegybanki szigorítás?

Ha egyrészt a bitcoint infláció elleni pajzsnak tekintjük, akkor alacsonyabb inflációs környezetben (amit a Fed most céloz) kevésbé vonzó az eszköz, és ez egyébként sem bizonyult eléggé erős hívószónak az utóbbi hetekben, pedig a pénzromlás miatti félelmek továbbra is hangsúlyosak a piacokon.

A kamatemelés és a mennyiségi szigorítás ellensúlyozza azt a példátlan likviditásbőséget, ami nagyban hozzájárult a kriptovaluták elmúlt 2 évben látott ralijához.

A kamatemelés magasabb kötvénypiaci hozamokat teremt, ami vonzóbbá teszi a kevésbé kockázatos eszközöket, így a befektetők a spekulatívabb eszközök felől a kockázatmentes hozam felé mozdulnak el, bár ez elsősorban a mostanában kevésbé aktív nagyobb szereplőket érinti inkább.

Fontos szintek estek el

A komoly vevők a novemberi kitörési kísérlet óta eltűntek a bitcoin piacáról. Az eladók, akik egyre gyakrabban dobják be a törülközőt, viszont néha megmutatkoznak. Éppen ez történt az elmúlt órákban is, aminek során a vezető kriptoeszköz letört a 45 800 dolláros támaszról, amely mostantól már ellenállásként funkcionál. Ennek a lehetőségére már tegnapi technikai elemzésünkben is felhívtuk a figyelmet, és most hogy ez lezajlott, nagyon valószínű a következő támasz szint elérése, amelyről viszont már esélyes egy technikai korrekció.

A CMF indikátor mostanra már egyértelmű pénzkivonást jelez, olyan nagyot, amit nyolc hónapja nem láttunk. Ráadásul a volatilitás is nagyon lecsökkent a korábbi hetekben, ami vihar előtti csendnek bizonyult: minden adott volt egy nagy öntésre a piacon, mivel elpattant az a bizonyos húr az első támasznál. Mostanra már nagyon valószínű, hogy a halálkereszt is meg fog történni január folyamán. A helyzet azért továbbra sem reménytelen, eléggé emlékeztet a nyárira, amikor az utolsó támasz mentette meg a zászlóshajó kriptodevizát. A hosszú távú kép ezért még inkább a neutrális tartományban van.

Támasz: 41 100, 30 000

Ellenállás: 45 800, 52 000, 53 800; 60 000, 66 000

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: semleges

Az ethereum jellemzően szinte minden időtávon felülteljesíti és szép relatív erővel büszkélkedhet a bitcoin felett, de most nagyobbat esett, mint társa. Ezzel itt is komoly kihívás elé került a legfontosabb támasz zóna, ahol a biztosabb kezű befektetők eddig szemmel láthatóan csipegettek. Korábban pozitív jel volt, hogy a 3 600, 3 700 dolláros szintek környékén a hosszabb távú vevők napon belül is visszahúzták az árfolyamot szinte egész decemberben, de egyre valószínűbb, hogy ennek vége. A volatilitás itt is nyár közepe óta nem látott alacsony szinten áll, már el is indult a nagyobb mozgás, ezért a következő, most kóstolgatott támasz szint szerepe nagyon fontos.

Támasz: 3 400, 2 750, 2 450

Ellenállás: 3 600, 3 950, 4 160, 4 600

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

Értékelés paraméterei



A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.



A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyamingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.



Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.



Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap



Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.



A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.



A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images