Friss felmérés: az OTP lett a hazai alapkezelők kedvence

A 2021-es évet a világ részvénypiacain továbbra is meghatározta a koronavírus, de a járványügyi intézkedések, korlátozások mellett olyan gazdasági tényezők is befolyásolták a befektetők kereskedési kedvét, mint a nyersanyagárak emelkedése, a globálisan jelen lévő inflációs aggodalmak, valamint a kínai ingatlanpiacon tapasztalható bizonytalanság. A magyar tőzsde jó évet zárt, a BUX index 20,5 százalékot emelkedett 2021-ben és volt olyan időszak, amikor naponta dőltek meg a történelmi csúcsok. Bár az év vége nem lett túl acélos, a BUX a november eleji történelmi csúcsról év végéig 10 százalékot esett, így is az ötödével értékelődött fel az index tavaly. Nemzetközi összevetésben a BUX a középmezőnyben végzett, némelyik vezető amerikai vagy nyugat-európai benchmark jobban teljesített, de felülteljesítette például a blue chipeket tömörítő Dow Jonest és a DAX-ot is.

Rendszeres havi felmérésünk keretein belül ismét megkérdeztük január elején a hazai alapkezelőket a magyar részvénypiac, a kötvénypiac és a forint kilátásairól. Az ehavi válaszadók: Accorde Alapkezelő, Dialóg Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Eurizon (CIB) Alapkezelő, Generali Alapkezelő, Hold Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

Merre tovább, BUX index?

Nincs változás az előző 7 hónaphoz képest abban, hogy 3 hónapos időtávon a hazai alapkezelők többsége továbbra is mérsékelt, legfeljebb 5 százalékos elmozdulást vár a BUX indexben, viszont május óta a legmagasabb azok aránya (a válaszadók 43 százaléka), akik jelentősebb, 5 és 15 százalék közötti emelkedésre számítanak.