Dugó alakult ki Elon Musk autós alagútjában, aminek elméletben épp a torlódásokat kellene megszüntetnie

Elon Musk 2016-ban alapította a The Boring Company nevű cégét, mellyel az elsődleges céljuk a forgalmi torlódások enyhítése azáltal, hogy föld alatti alagutakat építenek ki, amelyekben az autók közlekedhetnek. A héten zajló CES keretein belül a résztvevők is megtapasztalhatták, hogyan működik élesben a Las Vegas alatt futó LVCC Loop, viszont irónikusan pontosan az alakult ki a föld alatt, mint amit Muskék el akarnak kerülni: dugó.

A Redditen terjedt el egy videó a Las Vegas Loopról, az Elon Musk féle The Boring Company által tervezett és épített földalatti gyorsforgalmi alagútról, amely az utcák forgalmi torlódásainak enyhítésére szolgál.

A rendszer a Las Vegas-i kongresszusi központ (LVCC) három szárnyát köti össze egy 1,7 mérföld hosszú alagúton keresztül, a Las Vegas Strip alatt. Állítólag a föld feletti 45 perces sétautat kétpercesre csökkenti autóval.

Musk 2016-ban alapította a The Boring Co.-t azzal a reménnyel, hogy a Tesla járművei számára földalatti alagutak létrehozásával megoldja a nagyvárosok közlekedési problémáit. Ez azonban az első eset, amikor Musk nagyszabású ötlete akadályba, pontosabban dugóba ütközött.

Az igazsághoz azért az is hozzátartozik, hogy a cég a CES idejére 70-re növelte az alagútban közlekedő Teslák számát, amire korábban még nem volt példa. Elméletben egyébként az LVCC Loopban óránként 4400 utast is képesek szállítani az autók maximális kapacitáson, viszont 70 autóval még ez is túlléphető.

