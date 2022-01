A sztárbefektető vérfürdőre számít a piac ezen szegmensében

Wood közölte, hogy nem lepődne meg, ha "vérfürdőt látna a használtautó-piacon", és az értékelések 2023-ig nagyot esnének, mivel az ellátási lánc szűk keresztmetszetei és a kereslet felpattanása miatt megugrott árak nagy valószínűséggel visszaesnek.

Várakozásaink szerint veszteségekkel nézhetnek szembe

- mondta Wood, utalva a belső égésű motorral működő járműveket gyártó autógyártókra, amelyeknek sikerült felülmúlniuk tavaly az olyan elektromos járműgyártókat, mint a Tesla.

Wood kedden tett megjegyzései hasonlóak azokhoz, amelyeket a vállalat által a hét elején közzétett videón keresztül fogalmazott meg, ahol többek között a használt autók növekvő készleteit említette annak bizonyítékaként, hogy az értékek a következő évben zuhanni fognak, és ez ártani fog az újautók eladásainak is a hagyományos autógyártók, például a General Motors és a Ford számára.

Wood és csapata, az ARK Invest havi elemzése egy olyan brutális szakasz közepette érkezik, amely az ARK Invest ETF-ek, köztük a zászlóshajónak számító Ark Innovation alapot jelentősen megtépázta.

Egy későbbi tweetben kedden Wood azt írta, hogy "Kína az EV-k iránti fogyasztói preferencia változásának vezető mutatója", válaszul az ARK Invest elemzőjének, Sam Korusnak a tweetjére, aki azt is megjegyezte, hogy a gázüzemű autóeladások nagyjából 4 százalékkal csökkent, míg az EV-k mintegy 145 százalékkal nőttek.

Wood a tweetjében megjegyezte, hogy az USA-ban "a gázüzemű autók értékesítése valószínűleg küszködni fog, különösen most, hogy a Manheim által mért használtautó-készletek nagyjából 40 százalékkal a normális érték felett vannak a nagy- és kiskereskedelemben".

