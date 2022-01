Zsiday Viktor: Úgy tűnik a tőzsdei álmodozás korának egyelőre vége

2020 tavaszától hatalmas mennyiségű frissen teremtett jegybankpénz/költségvetési stimulus omlott a világra, ami szükséges is volt, mert a vírusválságból eredő, eddig még soha nem látott gazdasági összeomlást csak így lehetett ellensúlyozni - kezdi Zsiday. Azonban a reálgazdasági hatáson túl a rendkívül bőkezű pénzosztogatás megtalálta útját az eszközpiacra is: világszerte felrobbant a lakások és részvények ára. A nulla közeli kamatok, a végtelen pénzbőség háttérbe szorította a fundamentumokat: egyre inkább nem a valós értékek, hanem az álmok számítottak.

"Kezdő elemző koromban főnököm azt mondta: aki számolni tud, az kötvényekkel foglalkozik, aki nem tud vagy inkább álmodozni szeret, az meg részvényekkel, ott bármit be lehet fantáziálni, a számok másodlagosak (így lettem részvényes, a mellettem ülő Tardos Gergő meg kötvényes)" - írja a szakember.

Minél több a pénz, annál könnyebb álmodozni, és annál nagyobb álmokat lehet szőni. Ezeknek az álmodozásoknak kiváló indikátorai voltak a Tesla részvények sokszorozódása, a mémrészvények, a Gamestop, AMC short-squeeze, a mindenféle coin-ok árának száguldása, annak ellenére, hogy egyre többféle jelent meg belőlük, tehát a kínálat is sokszorosára nőtt.

Azonban a költségvetési stimulusok inflációt is generáltak, ami immáron egyre aggasztóbb, és a jegybankok kezdenek fellépni ez ellen, egyrészt várhatóan kamatemelésekkel, a pénznyomtatás leállításával, sőt az amerikai jegybank felvetette azt is, hogy (horrible dictu!) szűkíteni fogja a mérlegét, azaz a korábban keletkeztetett többletpénz egy részét megkezdi kivonni a gazdaságból.

Ez pedig egyre jobban kezd meglátszani a piacokon.

"Bevallom, hogy 2021-ben óriási hibát követtem el - írja mert már év elején láttam a buborék jeleit, és azt gondoltam, hogy ellene kell fogadni, de ez téves elképzelés volt: a buborékok tetőépítése lassú, fájdalmas folyamat, hatalmas áremelkedésekkel, és időnként esésekkel. Az eső trend jellemzően csak később indul meg, és Keynestől tudjuk, hogy az azt megelőző emelkedés a buborékban mindig egy picit pont tovább tart, mint a buborékot shortolók pénze." - írja.

Most azonban egyre több jele van, hogy az álmok helyett a valóság kezd előtérbe kerülni: aminek nincs hozama, csak az álom van benne, attól egyre inkább szabadulnak, aminek van valami értelmezhető, valós hozama, azt viszont megveszik – ez az idei évben különösen látványos: Gamestop nem kell (pedig még azt is beígérte, hogy beszáll a szupertuti NFT szektorba), de forint (carryplay, azaz valódi hozam) igen. A Russel 2000 Growth szegmense combos mínuszban van 2022-ben, a Value kicsi pluszban. A Bitcoin duplacsúcsot ütött 2021-ben, de most (2020 tavasza óta először) átesett a 200-napos mozgóátlagon, ami egy ekkora száguldás után mindenképpen intő jel, könnyen lehet, hogy nagyobb áresés előszele.

A Gamestop és AMC 8-10 hónapos minimumon, miután hónapokon át nem mentek sehova: ez bizony tetőnek néz ki. Nézzük meg a GME árfolyamát: a hodlerek lehet, hogy megremegnek, úgy tűnik nem maradt már üres gyémántkéz: mindben részvény van. Az AMC esetén a pirossal jelölt zónában vevők – azaz az elmúlt háromnegyed év összes vásárlója – bukóban van. És nem jön pénzutánpótlás az államtól, sőt emelkednek a kamatok/alternatív hozamok.

Forrás: Tradingview, Zsiday blog

Forrás: Tradingview, Zsiday blog