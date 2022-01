Kitört egy tenger alatti vulkán, egy országon már átsöpört a szökőár

A Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai vulkán kitörése szökőárhoz vezetett Tongán. A tűzhányó robaját állítólag a kétezer kilométerrel távolabb található Új-Zélandon is hallani lehetett. A tongai média hamuesőről, elárasztott ingatlanokról, áramkimaradásokról és megszakadt telekommunikációs összeköttetésekről számolt be.

Satellite images captured the moment a giant underwater volcano erupted near Tonga, causing a tsunamiLatest updates here: https://t.co/z5rJVGxj8u