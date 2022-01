Egyre csúnyább az esés a tőzsdéken

Portfolio 2022. január 18. 11:29

Az amerikai tőzsdék tegnap a Martin Luther King Jr. Day miatt zárva tartottak, így globálisan csak mérsékelt volumenek mellett folyt a kereskedés hétfőn. A globális befektetői figyelem továbbra is az amerikai kamatemelésekra irányul, amely közül az első a következő néhány hónapban (a mostani várakozások szerint márciusban) esedékes. Az ázsiai tőzsdék kedden estek és Európában is rossz a hangulat, a magyar tőzsde is lejjebb került.