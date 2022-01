Itt vannak a Masterplast friss előrejelzései - Indul a moduláris gyártás, újabb akvizíciók jöhetnek

Portfolio 2022. január 18. 12:23

Indul a moduláris épületek gyártása a Masterplastnál, ami jövő évben már eredményt is termelhet a cégnek és további akvizíciós célpontokat vizsgál a menedzsment, amivel kapcsolatban idén már várhatóan konkrétumokról számolhat be – mondta el mai befektetői napján a cégvezetés. A Masterplast közzétette frissített eredményvárakozásait, amelyek további jelentős növekedési pályát vázolnak fel a következő évekre. Az osztalékfizetési politikán egyelőre nem változtat a vállalat, mert most van egy olyan momentum, amikor érdemes visszaforgatni a pénzt, ebben látja az értékteremtést a cég. Ha egy nagy projekthez szükség lesz finanszírozásra, abban az esetben akár részvénykibocsátás is jöhet.