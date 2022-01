Mínuszban zártak az amerikai tőzsdék

A tegnapi napon az európai kereskedésben a Brent olaj árfolyama egy klasszikus kitöréssel hét éves csúcsra emelkedett, utoljára 2014-ben volt egy hordó olyan drága, mint most. Bár a hazai fogyasztókat egyelőre még védi az ellentmondásos megítélésű árplafon, ennek a költségei így is számos formában beszivároghatnak a pénztárcákba, és értelemszerűen az inflációba is. Az emelkedő energiaárak azonban a kapcsolódó szektor és azon belül is a kiemelt ágazatok számára is érdekes lehetőségeket mutatnak befektetői oldalról. Ezekből mutatunk meg néhány olyat a technikai elemzés eszköztárának segítségével, ahol az intézmények rendszeresen zsákolják a részvényeket, illetve amelyeknél ezt éppen az utóbbi időszakban kezdték el.