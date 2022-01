Újabb nagyágyú szállt be a metaverzum-sztoriba

Patrice Louvet, a Ralph Lauren vezérigazgatója hétfőn elmondta, hogy a divatcég a metaverzumban rejlő lehetőségeket keresi és vizsgálja, a cél a fiatalabb vásárlók bevonzása.

A National Retail Federation éves konferenciáján az amerikai divatcég Ralph Lauren vezérigazgatója elmondta, hogy a fogyasztók már most is megvásárolhatják a vállalat digitális ruháit, és virtuális látogatást tehetnek - vagy akár virtuálisan kávézhatnak - a cég Madison Avenue-i üzletében. Patrice Louvet közölte továbbá, hogy a kiskereskedő az ingatlanvásárlás lehetőségét is mérlegeli a digitális térben. Mindezek mellett Louvet elmondta, hogy személyesen is részt vesz már a sztoriban: a saját avatárját máris rögbipólóba öltöztette az üzletember.

A stratégiánk egyik eleme az az, hogy megnyerjük az új generációkat, és az új generációk ott vannak (a metaverzumban). Tehát nekünk is ott kell lennünk

- összegezte.

Egyébként egyre több ikonikus márka próbálgatja szárnyait a metaverzumban, a Nike például a múlt hónapban vásárolt egy virtuális sportszergyártócéget, az RTFKT-t. Emellett a Walmart nemrégiben lépéseket tett abba az irányba, hogy virtuális árukat tudjanak értékesíteni a lakberendezési tárgyaktól a testápolási termékekig, valamint a virtuális valuta és tokenek (NFT-k) kibocsátásának tervezéséről is lehetett hallani.

Louvet elmondta, hogy a Ralph Lauren jelenleg megtalálható a Zepeto metaverzum platformon és a Roblox játékoldalon, ahol a vásárlók avatárjukat Ralph Lauren ruházatba öltöztethetik. A cégvezér elmondása szerint

a Zepetón alig néhány hét után már több mint 100 000 terméket értékesítettek.

Címlapkép: Anna Bryukhanova via Getty Images