Falus András elmondta, kiknek szükséges a negyedik oltás

Falus András immunológus szerint a harmadik oltás nélkül nincs igazi, tartós immunválasz, de az utána eltelt 4-5 hónap alatt is kopik az immunmemória, főként az időseknél és a krónikus betegeknél, ezért nekik szükségük van a negyedik oltásra is – mondta el az ATV Start műsorában.

Falus András szerint a koronavírus-járvány egy olyan helyzet, amivel még nem találkozott a szakma, a vírus nagyon gyorsan terjed és gyorsan mutálódik is. Az immunrendszer tud emlékezni, de néha ez az emlékezőtehetség romlik, ezért a szervezetet újra emlékeztetni kell, amit csak az újabb oltással lehet elérni – mondta el az atv.hu tudósítása szerint. Hozzátette, hogy az omikron ellen is készül vakcina, a kérdés, hogy mikor jut el hozzánk. Ami jelenleg rendelkezésre áll nagy mennyiségben, az az eredeti változat elleni vakcina, de az is használ, van egy ébresztő hatása.

A harmadik oltás szinte kötelező

– mondta el Falus András.

Rusvai Miklós virológus korábban arról beszélt, hogy már megkapta a védőoltást, ezért átesne a betegségen, mert az jelentős védettséget ad, Falus András azonban nem ért vele egyet, szerinte a fertőzés óriási kockázat. Még ha az omikron gyengébb tüneteket is produkál, de gyorsan terjed és életveszélyes az olyanok számára, akik nincsenek beoltva. Az oltás jelentősebb védelmet ad, mint a fertőzés – mondta el Falus András.

Címlapkép: Getty Images