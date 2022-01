Keresik az irányt az amerikai tőzsdék

Az elektromos autók terjedése megállíthatatlannak tűnik. Egyes elemzések szerint a globális személyautó eladásoknak több mint 7%-át is ez a szegmens adhatja idén, miközben az éllovasnak számító Norvégiában már az értékesítések 94%-a kívülről tölthető járműveket takar, miközben a tisztán elektromos autók részaránya is meghaladja a 60%-ot. Ráadásul az ellátási láncok akadozása, a chiphiány, az akkumulátorgyártás korlátozott kapacitása is hátráltatja a növekedést. Ennek tükrében még inkább lehengerlőnek tűnik a villanyautók felfutása. Ám a befektetők az utóbbi hetekben, hónapokban nem igazán veszik az ide tartozó részvényeket, sőt: mostanában már inkább az eladói oldal tűnik erősebbnek. Ennek fő oka az, hogy a korábbi várakozások nagyon magasak voltak, főleg azokkal a vállalatokkal kapcsolatban, amelyek trónkövetelő szerepben kizárólag belső égésű motoroktól mentes járműveket gyártanak. A piaci szereplők most úgy viselkednek, mint egy kicsit tapasztalatlan, kezdő villanyautós, akinek most esik le, hogy például a téli hatótáv általában lényegesen kisebb, mint a nyári a legtöbb elektromos jármű esetén, és most kétségbeesetten keresik a legközelebbi villámtöltőt.