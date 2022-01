Esésbe kapcsolt a magyar tőzsde, komoly mínuszban a Richter

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones értéke 1 százalékot veszített, a S&P 500 értéke 1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq értéke 1,1 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei értéke 1,36 százalékkal került feljebb, a Hang Seng értéke 3,04 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 értéke 0,6 százalékot emelkedett.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX értéke 0,24 százalékot emelkedhet, a CAC értéke 0,36 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE értéke 0,26 százalék mínuszban nyithat.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones értéke 0,47 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 értéke 0,52 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq értéke 0,78 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma tthon az MNB szokásos egyhetes betéti tendere jön, mely dönt az irányadó kamatról. A jegybank az elmúlt két alkalommal már nem emelte feljebb a 4%-os rátát, és ha a forint piacán addig nem történik valami rendkívüli, akkor várhatóan most is hasonlóan dönt, hogy aztán a jövő héten a Monetáris Tanács döntése után folytassa a szigorítást. Jut még nekünk egy kínai és egy török kamatdöntés, melyek közül utóbbi ígérkezik izgalmasabbnak a líra mélyrepülése után. A várakozások szerint lezárják a tavaly ősszel kezdett kamatcsökkentési ciklust és most tartás jön. Az Eurostat csütörtök délelőtt publikálja a decemberi inflációs toplistát, melyen a magyar 7,4%-os ráta valószínűleg nem volt a legmagasabb, de az utóbbi hónapokhoz hasonlóan a dobogó közelében lehet.

2022. január 17-23. makronaptár Magyar makrogazdaság január 18. kedd 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok dec. január 18. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció január 20. csütörtök 9:30 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) január 20. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) január 21. péntek 11:00 PM Részletes áht beszámoló dec. Nemzetközi makrogazdaság január 17. hétfő 3:00 Kína GDP Q4 január 17. hétfő 3:00 Kína Ipar dec. január 17. hétfő 3:00 Kína Kiskereskedelem dec. január 17. hétfő USA Martin Luther King születésnapja január 18. kedd 4:00 Japán Bank of Japan kamatdöntés január 18. kedd 11:00 Németo. ZEW hangulatindex jan. január 19. szerda 8:00 UK Infláció dec. január 19. szerda 8:00 UK Kiskereskedelem dec. január 19. szerda 8:00 Németo. Infláció dec. január 20. csütörtök Töröko. Kamatdöntés január 20. csütörtök 2:30 Kína PBoC kamatdöntés január 20. csütörtök 11:00 EU Infláció dec. január 20. csütörtök 13:30 EU EKB jegyzőkönyv január 20. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliek száma Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,8 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 8,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,4 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 15,6 százalékot emelkedett.