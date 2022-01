Magyarország egyik része kis szigetnek tűnik Európa vörösen izzó koronavírus-térképén

Gyorsul egész Európában a koronavírus terjedése, a múlt héthez képest a helyzet romlását mutatja az európai járványügyi központ (ECDC) legfrissebb térképe. Már csak néhány „kis sziget” maradt a kontinensen, ami nem vörösen izzik, köztük Magyarország észak-keleti régiója.

Frissítette hetente kiadott Covid-térképét az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, ami szerint tovább romlott az egyébként sem túl fényes járványhelyzet Európa-szerte, alig van már olyan terület, ami nem a legsúlyosabb járványügyi kategória alá tartozik.

Múlt héten is már vörösen besorolást kapott Európa legtöbb országa, de akkor még Lengyelország és Románia nagy részén, illetve Kelet-Magyarországon kevésbé volt súlyos a helyzet. Most már ezen régiókban is egyre több a vörös terület, Magyarországon már csak az észak-keleti régió tartja magát.

Forrás: ECDC

