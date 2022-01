Masszív esés a tőzsdéken, ütik a kriptovalutákat, csökken az olajár

Bár tegnap délután még úgy tűnt, hogy a bitcoin akár ki is törhet a hónapok óta tartó eső trendből, végül hirtelen hangulatromlás következett be a piacon és az emelkedés komoly mínuszokba fordult át, amely ma reggel is láthatók az árfolyamokon. Ugyan az ehhez hasonló mozgásokat szokás valamilyen eseményhez kötni, azonban a mostani esetben az egyetlen ilyen az orosz központi bank által kiadott jelentés volt, amelyben a kriptovaluták használatának és bányászatának betiltását szorgalmazta – viszont ez jóval a lefordulás előtt jelent meg. A mostani piaci mozgás sokkal inkább egy általános piaci tendencia része, hiszen a részvénypiacokon is ugyanez a negatív hangulat figyelhető meg és kriptovaluták is akkor indultak el lefelé, amikor tegnap a tech szektort elkezdték ütni az amerikai tőzsdéken.