Nem találnak magukra a kriptoeszközök, kettészakadt a piac

A bitcoin árfolyama hétfőre stabilizálódni látszik a korábbi napokban látott eladási hullám után, de a legnagyobb kriptopénz még így is nyolc hónap óta a legrosszabb heti teljesítményt produkálta a múlt héten.

A bitcoin árfolyama jelenleg 35 000 dollár közelében található, az elmúlt 24 órában 1,6 százalékot esett a jegyzés. A Coinglass adatszolgáltató oldal szerint az elmúlt napokban több mint 1,5 milliárd dollárnyi bitcoin kereskedési pozíciót likvidáltak margin callok miatt.

Ezúttal a kriptokereskedők azokat a félelmeket árazzák, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve a következő hónapokban gyorsan lépni fog a monetáris feltételek szigorítása érdekében, amelyek a járvány alatt példátlanul laza szinten voltak. A Fed ösztönző intézkedései - beleértve a több ezermilliárd dollárnyi pénznyomtatást - jelentősen hozzájárultak a bitcoin 2020-as és 2021-es árfolyam-emelkedéséhez, melynek keretében történelmi csúcsra, azaz 69 000 dollárra emelkedett a jegyzés.

A mostani eladási hullámban a bitcoin árfolyama nagyjából a felére esett vissza ehhez a rekordárhoz képest, ami jól mutatja, hogy a kriptopiacok továbbra is kifejezetten volatilisek.

Az elmúlt két évben a kriptopénz egyik hajtóereje a világjárványhoz kapcsolódó fiskális és monetáris ösztönzők többlete volt világszerte, és ennek nagy része a végéhez közeledik

- írta szombaton David Duong, a Coinbase nagy amerikai kriptopénz-tőzsde intézményi kutatásainak vezetője.

A hétvége újabb veszteségeket hozott a bitcoin piacán. A 39 000 dolláros szintről a jelenlegi 34 000 dolláros mélypontra esett az árfolyam, miután a likvidálások egyre nőttek, és a hangulat tovább romlott. Most a befektetők a 30 000 dolláros szint potenciális tesztjét figyelik, ami eldöntheti, hogy a bitcoin árfolyama rövid és középtávon hogyan fog alakulni. Más becslések szerint 33 000 és 31 500 dollárnál jöhet némi enyhülés, de ezeket a szinteket még nem sikerült elérni.

Az on-chain helyzet különböző aspektusait elemezve Dylan LeClair, az UTXO Management vezető elemzője a bitcoin jelenlegi költségalapját emelte ki, mint az általa "generációs mélypontnak" nevezett potenciális támpontot.

A költségalap arra az összesített árra utal, amelyen a különböző befektetői csoportokból származó bitcoinok utoljára mozogtak. A számítás más adatokkal kombinálva betekintést adhat abba, hogy hol valószínűsíthető a bitcoin medvepiaci mélypontja.

Jelenleg a hálózati költségalap 24 000 dollár. A költségalap és az ár aránya, az úgynevezett piaci érték és a realizált érték (MVRV) arányának szintén van még hova esnie, mielőtt az esés végére utaló jelet adna.

The current MVRV ratio is in the 38th percentile of historical readings.In the past dips below realized price (MVRV below 1.0) have served as generational buying opportunities. It's anyones guess if we get to 24k, but it would certainly be extremely attractive to buy.8/ $BTC