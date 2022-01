Bizonytalanság a tőzsdéken, óvatosak a befektetők

Portfolio 2022. január 28. 10:05

Az elmúlt időszakban alapvetően rossz hangulat uralkodott a tőzsdéken, és a volatilitás is jelentősen megnőtt - tegnap például az amerikai tőzsdék komoly emelkedéssel indították a napot, majd végül sorra elkezdtek lefordulni a vezető indexek. Elsősorban az amerikai jegybank monetáris szigorítása aggasztja a befektetőket, de közben ott van a háttérben az Oroszország és Ukrajna közti geopolitikai feszültség, és közben még gőzerővel dübörög a gyorsjelentési szezon is, tehát bőven vannak impulzusok a piacon. Mindazonáltal a hangulat összességében továbbra is jellemzően negatív, és az európai tőzsdék is nagyrész mínuszban indították a pénteki kereskedést. Egyedi részvények szintjén érdemes lesz figyelni ma a Teslára, amely tegnap több mint 10 százalékot zuhant a gyorsjelentés után, szemben az Apple-lel, amely felpattant, miután a cég kedvező negyedéves számokat közölt.