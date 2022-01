Olcsóbb lesz a repülés, de ez nem tart sokáig

Visszavetheti a légiközlekedés fellendülését az omikron-hullám, a Wizz Air után most a Ryanair is aggodalmának adott hangot a kilábalással kapcsolatban. Európa legnagyobb diszkont légitársasága árcsökkentésekre kényszerül az év elején, hogy stimulálja a keresletet – írja a Bloomberg.

Bár a foglalások tekintetében érezhető a javulás, a többségük még mindig last minute és a járványhelyzet Európában továbbra is hatással lehet az utazásokra. A folyó negyedévben az árak csökkentésére készül a Ryanair, hogy fellendítse a keresletet – mondta el a légitársaság, hozzátéve, hogy nehéz most előre jósolni.

"Óvatosak vagyunk a pénzügyi év hátralévő részére (ami március végén zárul), a járványhelyzetben akár újabb fordulat is bekövetkezhet, egy párszor meglepett már minket a vírus. De jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy kihasználjuk az adódó lehetőségeket" – mondta el a Neil Sorahan pénzügyi igazgató.

A Ryanair ambiciózus tervekkel készül az utazások jövőbeli fellendülésére, 15 új bázist nyitna és 720 új útvonalat harangozott be az áprilisban kezdődő pénzügyi évére.

A nagy európai versenytársak közül az easyJet és a Wizz Air is a kapacitások bővítésére készül, főként azokat a piacokat vették célba, ahol a hagyományos légitársaságok visszavonulót fújtak. Az Egyesült Királyság, amely nemrég enyhített a belépési szabályokon, például nagy csatatér lehet a húsvéti és a koranyári időszakra.

A december végén zárult negyedévben 96 millió eurós veszteséget könyvelt el a Ryanair, ami valamivel nagyobb veszteség, mint amire az elemzők számítottak. A diszkont légitársaság már múlt hónapban is aggodalmának adott hangot, mivel az omikron-variáns pont a karácsonyi és újévi téli utazási csúcsidőszakban csapott le. A Ryanair bízik abban, hogy az EU országai követik a brit példát, és nem kérnek tesztet az oltottaktól a beutazáshoz, ezzel helyreállítva a fogyasztói bizalmat a kritikus húsvéti időszak előtt. A cég pénzügyi igazgatója Németországot, Olaszországot és Ausztriát emelte ki.

A légitársaság szerint a jelenlegi alacsony jegyárak emelkedhetnek, amint a fellendülés beindul, annak eredményeként, hogy a válság alatt jelentős mennyiségű kapacitás távozott a piacról, így egy viszonylag erős nyár jöhet.

A Ryanair úgy készül erre, hogy 41 új Boeing 737 Max géppel bővíti a flottáját és újabb 24 gépet tervez forgalomba állítani, ami azt jelenti, hogy 14 százalékkal több ülőhelyet kínál majd, mint 2019 csúcsidőszakában. A menedzsment megerősítette, hogy 2026-ban már 225 millió utast szállíthat és addig 6000 munkahelyet teremthet, szemben a korábbi 5000 fős tervvel.

A Ryanair csökkentené az eladósodottságát a következő két évben. Ami a költségeket illeti, a vállalat a következő 15 hónapra jól fedezi az üzemanyagköltségeit, a repterekkel, például London Stansted repülőtérrel kötött hosszú távú megállapodás segít alacsonyan tartani a költségeket - közölte a cég.

A negyedéves számot és a menedzsment kommentárt jól fogadták a befektetők, emelkedik a Ryanair árfolyama a ma délelőtti kereskedésben, a légitársaság részvényei 3,8 százalékos pluszban állnak, amivel felülteljesítő ma a papír az európai légitársaságok között.

Címlapkép: Shutterstock