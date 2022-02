Kedvező gyorsjelentések hátán emelkednek a tőzsdék

Rekordnyereségről számolt be a Google anyavállalata, az Alphabet a negyedik negyedévre, köszönhetően elsősorban annak, hogy a hirdetési üzletág továbbra is rendkívül erős. A gyorsjelentés mellett azt is közölte a vállalat vezetősége, hogy 20:1 arányban részvény-feldarabolást hajtanak végre, ezzel vélhetően számos kisbefektető előtt nyitva meg a lehetőséget, hogy birtokolják egy kis szeletét az óriástortának.