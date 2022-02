Világok ütköznek egymásnak - Zajlik az év meccse, Buffett vagy Cathie Wood nyer?

Nem voltak jó éveik az elmúlt másfél évtizedben azoknak, akik értékalapon fektettek be, na nem azért, mert azzal a stratégiával nem lehetett pénzt keresni, hanem azért, mert a növekedési részvényeket vásárlók akár a piaci átlagnál lényegesen nagyobb hozamot érhettek el, valahogy nem a távközlési vagy olajipari részvényekről, inkább a tech vállalatokról, elektromosautó-gyártókról szóltak a hírek. Most azonban fordulhat a kocka, egyre többen hisznek abban, hogy végre az értékalapú megközelítés lesz a nyerő, a példát pedig minden idők egyik legjobb befektetője, az értékalapú megközelítést alkalmazó Warren Buffett szolgáltatja, aki az elmúlt hónapokban lenyomta az egyszerre csodált és utált bikapiaci királynőt, a növekedési részvényekbe fektető Cathie Woodot.

Világok ütköznek egymásnak, amikor értékalapú vagy növekedési részvények befektetőiről beszélünk, az első csoportba azok tartoznak, akik az erős fundamentumokkal, relatíve alacsony árazással, a piaci átlagtól valamivel elmaradó kockázattal jellemezhető részvényekbe fektetnek, utóbbiba pedig azok, akik magas várható bevétel- illetve profitnövekedésű vállalatok részvényeibe fektetnek, akár azon az áron is, hogy azoknak a részvényei akár jóval a piaci átlag feletti árazásúak, kockázatuk magas, árfolyamuk pedig volatilis.

Nem is találhatnánk jobb párost a két befektetői archetípus bemutatására, mint Warren Buffettet és Cathie Woodot. Előbbi A Befektetőlegenda, 91 évesen is aktív, a Bloomberg listáján 114 milliárd dollárral a világ 8. leggazdagabb embere, hitvallása szerint hosszú távon, értékalapon fektet be olyan cégekbe, amiknek érti a működését.

Warren Buffett Fotó: J. Kempin/Getty Images

Cathie Wood, szintén nem fiatal, már 66 éves, a bika piac királynőjének is nevezett hölgy a befektetéseiben Buffett ellentéte, alapjaiban növekedési részvényekbe fektet, a jövő nagy témáiban, többek között robotikában, önvezetésben, űrkutatásban keres befektetéseket, nem zavarja a magas árazás és volatilitás, sőt.

Cathie Wood Fotó: Twitter

A két ismert befektető (és nyilván a mögöttük dolgozó csapatok) teljesítménye egészen jól mérhető, Buffett befektetőcége, a Berkshire Hathaway és Wood alapjai, köztük a zászlóshajó, az ARK Innovation ETF (ARKK) is tőzsdén jegyzett. Kering az interneten egy grafikon arról, hogy hogyan teljesített a két instrumentum az elmúlt hónapokban, az üzenet pedig az, hogy Wood ETF-je magasan szárnyalt, de az elmúlt hónapok zuhanása után a Berkshire Hathaway utolérté. A grafikon nyilvánvalóan bármilyen időtávon elkészíthető, mi a koronavírus-járvány előtti tőkepiaci csúcshoz, február 19-hez képest vizsgáltuk a két instrumentum teljesítményét. A Covid-parában a Berkshire Hathaway több mint 30, az ARK Innovation ETF pedig több mint 42 százalékot esett március közepéig, onnan indult a rali, ami Wood ETF-jénél egészen elképesztő volt, a 2020 márciusi mélypontról 2021 februárjáig, vagyis kevesebb mint egy év alatt 4,3-szorosára emelkedett az árfolyama, nem is csoda, hogy Cathie Wooddal volt tele a nemzetközi pénzügyi sajtó (miközben a szakma nagy része mélységesen utálta/utálja a sikeres, de sokak szerint semmi különlegeset nem nyújtó, csak a tech bull vonatra felülő Woodot). Az amerikai jegybank várható kamatemeléseire felkészülve azonban a befektetők elkezdték zárni a pozícióikat a növekedési részvényekben, az árfolyamok nagyot estek, az ARKK árfolyama is, és néhány százmillió dollárnyi tőkekivonás is történt.

Az eredmény az, hogy január közepére a Berkshire Hathaway teljesítménye már jobb volt, mint a korábbi sztár ARKK-é, sokan az értékalapú megközelítés győzelmeként ünnepelték a nagy fordítást.

Eközben az elmúlt évek nem azoknak a befektetőknek kedveztek, akik értékalapú részvényekbe fektettek, ami nem azt jelenti, hogy ne lehetett volna velük pénzt keresni, csak a piaci átlagnál alacsonyabb hozamok jutottak ebben a kategóriában. Miközben az elmúlt 15 évben, vagyis a 2007-es részvénypiaci csúcsokhoz képest, a 2008-as nagy tőzsdei lejtmenet és a koronavírus miatti nagy 2020-as zuhanás után is duplázni lehetett az értékalapú részvényeken (iShares S&P 500 Value ETF, IVE), addig a szélesebb amerikai részvénypiacot reprezentáló S&P 500 részvényindex értéke több mint háromszorosára, a növekedési részvények értéke (iShares S&P 500 Growth ETF, IVW) pedig közel ötszörösére emelkedett.

Az egyes évek teljesítményeit végig nézve az látszik, hogy az értékalapú részvényeknek is voltak jó éveik, de az elmúlt évtized már egyértelműen a növekedési részvényekről szólt, 10 évből 7-szer a növekedési kategória nyert.

A két vizsgált ETF értékének a hányadosa is egyre lejjebb került, reményt a value befektetőknek az évtizedes mélyponton túl az elmúlt hetekben látott értékalapú felülteljesítés adhat.

A szélesebb amerikai részvénypiacon is hasonló a helyzet, nem nehéz belelátni egy dupla aljat az alábbi grafikonba, ami alapján az értékalapú részvények további felülteljesítése jöhet.

De mi történt eddig idén? Ha csak a nagy virtuális meccset, a Buffett vs. Woodot nézzük, akkor az értékalapú megközelítés eddig bejött, miközben a Berkshire Hathaway 4 százalékot emelkedett, az ARKK 20-at esett, úgy, hogy ebben már a hónap végi nagy rali is benne van, anélkül -30 százalék jött volna össze.

Ha a szélesebb piacot nézzük, idén az első egy hónapban alaposan felülteljesítették az értékalapú részvények a növekedési részvényeket, 6,7 százalékpont nagy különbség, ráadásul a hónap végi nagy ralival dolgozták le a lemaradásukat a növekedési kategóriába sorolható részvények, a hónap vége előtt 2 nappal még 13,7 százalék mínuszban volt az S&P Growth ETF, 9,6 százalékponttal lejjebb, mint az értékalapú ETF.

Az is egyértelműen látszik, hogy a nagy, közepes és kisebb kapitalizációjú vállalatok részvényei közül a nagyobbak teljesítettek jobban, a kisebbek pedig gyengébben.

Az értékalapú kategória felülteljesítését azonban árnyalja, hogy a kategórián belül nagyok az eltérések, ugyanis felfelé nagyon kilóg az energiaszektor, amely olaj- ás gázipari részvényeket tartalmaz (az alternatív energia részvények jellemzően a tech szektorba vannak sorolva). Az energiaszektor a 11 S&P 500 szektor közül a leggyengébb volt 2020-ban, vagyis volt honnan emelkedni, 2021-ben viszont a legjobban teljesítő szektor volt, ez a felülteljesítés pedig idén is folytatódik.

Stagnálásával relatíve erős volt a pénzügyi szektor is, és mérsékelt esésével a tartós fogyasztási cikkek gyártóinak részvényei is.

Ha pedig az egyedi részvényeket nézzük (az értékalapú és növekedési S&P ETF 10-10 legnagyobb súlyú komponensét), az élen egyértelműen az értékalapúak állnak, miközben a lista végén csupa két számjegyű mértékű eséssel növekedési részvényeket találunk.

